Americanas vai unificar Submarino e Shoptime em sua loja virtual

O Submarino e o Shoptime serão integrados à loja virtual da Americanas após décadas no ar. A movimentação foi anunciada pela empresa ao Canaltech nesta terça-feira (2) junto com a previsão de desligamento efetivo das plataformas: 15 de julho. O processo para unificar as marcas também já consta em avisos nos sites e nos apps das plataformas de e-commerce.

“A Americanas informa que a integração dos sites e apps do Shoptime e do Submarino tem como objetivo fortalecer o digital da companhia a partir da marca Americanas”, diz a nota enviada à reportagem. “A decisão contemplou o alinhamento com a nova estratégia de negócios, que foca em uma operação mais ágil, rentável e eficiente para oferecer uma experiência de compra ainda mais completa.”

Além disso, o posicionamento da empresa ressalta que “a integração acelera seu plano de transformação e foco, oferecendo novas possibilidades para clientes, parceiros, fornecedores, acionistas e investidores."

Americanas já anuncia integração

O novo movimento da companhia veio à tona nesta semana, depois que a empresa começou a comunicar a decisão ao público. Os avisos foram alocados nos sites e apps das plataformas de e-commerce, que passaram a exibir avisos como “Submarino será Americanas” e “Shoptime será Americanas” na página inicial.

As tarjas encaminham os clientes para uma outra página com mais detalhes sobre a integração das marcas. Segundo o coumento, tanto o Submarino quanto o Shoptime vão se unir à Americanas e os pedidos serão entregues normalmente durante esse processo.

Já a área dos sites e apps que exibe as informações sobre as compras estará disponível aos clientes para consulta até 15 de janeiro de 2025.