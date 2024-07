Gen-3 Alpha | Runway libera IA para criar vídeos realistas

A empresa Runway liberou o modelo de IA Gen-3 Alpha nesta terça-feira (1º). A novidade permite gerar vídeos com aspecto realista a partir de comandos de textos ou imagens e promete concorrer com o Sora, da OpenAI.

O Gen-3 Alpha foi anunciado no mês passado, mas ainda não estava disponível para uso comercial. O modelo é capaz de entender comandos de edição, como ajustes nos movimentos de câmera e comandos de cena para ajustar a direção do clipe.

As primeiras demonstrações da tecnologia surpreendem pelo realismo: os cenários são muito bem detalhados e a IA consegue criar rostos humanos com alta fidelidade, preservando expressões faciais e gestos. A empresa revela que o modelo foi treinado com a ajuda de artistas audiovisuais, como uma forma de compreender mais estilos e termos do segmento.

A novidade foi liberada apenas para assinantes dos planos pagos da Runway, com opções a partir de US$ 12 por mês (cerca de R$ 68 em conversão direta). O Gen-3 Alpha consegue gerar vídeos com apenas 10 segundos de duração e pode levar até 90 segundos para produzir um novo clipe a partir de um prompt.

Como usar o Gen-3 Alpha

A tecnologia foi liberada para assinantes do Runway:

Acesse app.runwayml.com; Selecione “Register”; Faça o cadastro; Escolha um plano de assinatura; No painel principal, selecione o banner do Gen-3 Alpha; Envie os prompts para criar um vídeo.

O Runway também possui uma versão gratuita, mas o gerador de vídeos usa o modelo antecessor Gen-2. Além disso, a plataforma tem ferramentas para gerar imagens, remover fundos e até criar áudios com IA.

Vídeos cada vez mais realistas

A OpenAI surpreendeu o mercado ao anunciar a IA de vídeos Sora, mas não está mais sozinha na disputa: modelos como o Kling AI, feito pela dona do Kwai, e o Dream Machine, da Luma AI, já foram lançados com foco em gerar vídeos cada vez mais próximos da realidade.

Vale lembrar que o Sora ainda não pode ser usado pelo público, mas a desenvolvedora pretende lançar o produto até o final do ano. Por enquanto, a tecnologia só pode ser usada por parceiros e já rendeu um comercial polêmico de uma loja de brinquedos nos EUA.