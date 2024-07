Brasil x Colômbia | Como assistir ao jogo da Seleção na Copa América?

O Brasil decide nesta terça-feira (2) sua participação na fase de classificação da Copa América com a definição da liderança do Grupo D diante da Colômbia. A partida acontece no gramado do Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, e será exibido em TV aberta, TV a cabo e streaming, às 22h (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira, voltou a apresentar um belo futebol na goleada de 4 a 1 contra o Paraguai, na última sexta-feira (28). Como a Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 0, o Brasil precisa vencer para chegar aos 7 pontos e superar os adversário, que lidera o Grupo D com 6 pontos.

Vale lembrar que somente os dois primeiros avançam às oitavas-de-final, e o Brasil só perde a vaga se perder para a Colômbia e a Costa Rica golear o Paraguai.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr., deve manter quase a mesma escalação da estreia, apenas com a entrada de Savinho no lugar de Raphinha no ataque.

Brasil x Estados Unidos: possíveis escalações

Brasil (Técnico: Dorival Jr.)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Savinho.

Colômbia (Técnico: Nestor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Borré (Córdoba).

Onde assistir ao jogo?

Quando: 28 de junho, às 22h (horário de Brasília)

Onde: Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos

TV aberta: Rede Globo

TV a cabo: Sportv

Streaming: ge e GloboPlay