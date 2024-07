Henry Cavill protagoniza reboot de Highlander com diretor de John Wick

O ator Henry Cavill, conhecido pelos seus personagens em O Homem de Aço (2013) e na série da Netflix, The Witcher (2019), será o protagonista do remake de Highlander, filme de ação da década de 1980, do diretor Russell Mulcahy. Dessa vez, a trama será assinada por Chad Stahelski, que também é responsável pela saga John Wick.

Na CinemaCon de 2024, que aconteceu em abril, o ator se mostrou empolgado com o projeto e destacou as cenas de ação do longa."Se você acha que já me viu trabalhando com espadas antes, você ainda não viu nada."

Esses momentos de ação, inclusive, foram o grande ponto ressaltado pelo diretor Stahelski em entrevista exclusiva ao veículo estadunidense Collider, na última semana de junho. Na oportunidade, o cineasta enfatizou a complexidade de treinar atores para manusear as espadas de forma realista, e reforçou que para o resultado sair perfeito é preciso muita dedicação.

"Existem alguns estilos de espada muito interessantes por aí, mas na maioria das vezes, não temos muito tempo, ou não temos acesso a algumas pessoas, ou aos membros do elenco... às vezes você só tem três ou quatro dias, ou três ou quatro semanas para treinar o membro do elenco [...] No entanto, o fardo está sobre nós para fazer parecer que eles são os melhores do mundo que já existiram.”

Apesar de contar com uma equipe de dublês profissionais, o diretor também se mostrou com o risco de acidentes no set

"Espadas, para mim, são uma das coisas mais complicadas de se fazer em cenas de luta, porque se eu errar muito com a arma de fogo, os flashes do cano são digitais [...] Em todo filme de espada, alguém é cutucado ou atingido na cabeça ou algo assim. É preciso um pouco mais de habilidade e um pouco mais de dedicação. Então isso é sempre uma preocupação.”

Sobre o que é Highlander?

Chamado no Brasil de Highlander- O Guerreiro Imortal, o filme de ação conta a história de Connor MacLeod (Christopher Lambert), um guerreiro escocês do século XVI, que encontra Juan Ramirez (Sean Connery), outro imortal como ele.

Ramirez o ensina a manejar espadas, pois a única forma de acabar com a vida de um imortal é arrancando sua cabeça. Séculos depois, surge Kurgan um inimigo sem escrúpulos que faz da vida de Connor um verdadeiro inferno.

Sucesso no Brasil e no mundo, o filme ganhou sequências, séries derivadas e até um desenho animado chamado Highlander: The Animated (1994 a 1996). A produção foi filmada em Nova York, Londres e na Escócia. O remake também será gravado no país Europeu a partir de janeiro de 2025, conforme confirmou Stahelski.