MINI Cooper S fica mais potente e tecnológico na linha 2025

A nova geração do MINI Cooper S chegou ao Brasil. A marca pertencente ao BMW Group apresentou os novos modelos em Campos do Jordão, no mesmo dia em que a remodelada geração do MINI Countryman SE 4ALL também foi oficialmente anunciada por aqui.

Assim como no caso do SUV, que agora é 100% elétrico, o MINI Cooper S 2025 terá duas versões à disposição do consumidor: Exclusive, a de entrada, e Top, a mais completa no que diz respeito ao pacote de acessórios e funcionalidades tecnológicas.

Apesar de ter mantido o motor 2.0 turbo a combustão sob o capô, a engenharia da marca recalibrou o propulsor que faz parte da família B40 da BMW. Agora, ele entrega 204 cv de potência e 30,6 kgf/m de torque. Além disso, chega de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos e atinge máximas de 240 km/h, graças também ao trabalho em conjunto com o câmbio automático de 7 velocidades e dupla embreagem banhado a óleo.

Emílio Paganoni, Gerente-sênior de treinamento no BMW Group Brasil, foi sucinto ao falar sobre as mexidas: “Ele recebeu uma visita na parte eletrônica e dinâmica para aprimorar a qualidade e a performance”.

MINI Cooper S é “volta às origens”

A recalibração no motor não é a única novidade no MINI Cooper S 2025. Ao contrário do Countryman SE ALL4, porém, a marca decidiu não alterar as dimensões do carro, pois, segundo Paganoni, “em ícone a gente não mexe”. Por dentro, no entanto, a história é diferente.

A MINI caprichou no interior do novo Cooper S. A inconfundível central multimídia circular agora fica centralizada no painel e, logo abaixo dela, está a central de comandos que, segundo Paganoni, “simboliza uma volta aos primórdios da MINI”.

O carro conta ainda com o inédito Mini Inteligent Personal Assistant, que exibe todas as informações do carro e atende a comandos de voz após ouvir a frase “Olá, MINI”. O sistema MINI Operation System 9 também traz, de fábrica, aplicativos populares, como o Spotify, integrados, mas também dá a possibilidade de o usuário baixar seus apps e gadgets favoritos diretamente na tela da central de infotenimento.

Uma das vantagens de usar o sistema próprio da MINI ao invés de outros apps de navegação, como Waze ou Google Maps, é que ele oferece recursos como o de realidade aumentada, que projeta na tela imagens reais da rua, facilitando o reconhecimento do trajeto a ser seguido.

Pacote de acessórios recheado

Além das novidades já citadas, o novo MINI Cooper S tem outras funcionalidades bem interessantes em seu pacote de acessórios mais completo, disponível na versão Top. Os recursos mais bacanas ficam por conta dos faróis em LED, que agora podem ser personalizados de três formas diferentes, tanto na dianteira quanto na traseira.

O sistema de assistência por câmeras também é uma das novidades presentes que promete facilitar a vida do motorista. Ele atua tanto do lado de fora, ajudando na condução autônoma quanto na interna, captando a atenção do motorista e mostrando-se capaz de detectar sinais de fadiga.

MINI Cooper S 2025 | Versões e preços

O novo MINI Cooper S 2025 chega ao Brasil em duas versões e três opções de acabamento interno. Confira: