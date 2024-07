Lindsay Lohan se emociona no início das gravações de Sexta-Feira Muito Louca 2

Não são apenas os fãs que estão nostálgicos pela estreia de Sexta-Feira Muito Louca 2. No último sábado (29), em entrevista para o noticiário Nightline, da ABC News, a protagonista do longa-metragem, Lindsay Lohan, confessou que a sequência despertou muitas de suas lembranças e fez com que ela se sentisse uma criança de novo.

Anunciada oficialmente em março de 2023, a continuação de Sexta-Feira Muito Louca, comédia teen que foi sucesso nos anos 2000, causou alvoroço entre os fãs, especialmente após Lohan e Jamie Lee Curtis terem seu retorno confirmado.

Com as gravações do longa-metragem iniciadas na última segunda-feira (24), as atrizes se reencontraram no set e Lindsay contou ao Nightline ter ficado emocionada com o retorno.

“Acho que [esse momento] realmente ocorreu quando fui aos estúdios de gravação da Disney. É sobre estar de volta aos estúdios da Disney. Porque, para mim, isso não significa apenas [voltar] a Uma Sexta-Feira Muito Louca, mas também a Operação Cupido, Confissões de uma Adolescente, Herbie - Meu Fusca Turbinado…” explicou a atriz. ”São tantos momentos para mim. Então, quando estive de volta, eu me senti como uma criança de novo”, contou.

Atriz e Jamie Lee Curtis continuam amigas

O encontro com Jamie Lee Curtis também parece ter sido outro momento bastante emocionante das gravações. A atriz, famosa pela franquia Halloween e o mais recente Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, foi, inclusive, uma das responsáveis diretas pela realização do longa-metragem.

Em outubro de 2022, Jamie apresentou a ideia de uma continuação para a Disney e, em paralelo, entrou em contato com Lohan para que a atriz também voltasse ao projeto. Com tudo acertado, não demorou muito para que a casa do Mickey aprovasse a ideia e desse sinal verde para Sexta-Feira Muito Louca 2.

“Jamie e eu mantivemos contato ao longo dos anos”, contou Lindsay ao noticiário. “Sabe o que dizem sobre quando você tem um melhor amigo ou alguém de quem você é muito próximo? Mesmo que você não o veja por anos e anos, quando o vê novamente, é como se nunca tivessem se separado, explicou a artista.

Embora o filme ainda não tenha ganhado uma sinopse oficial, já se sabe que Lindsay Lohan terá uma filha na trama, o que vem abrindo margem para muitas especulações a respeito de sua história.

Para quem não se lembra, no primeiro filme da franquia, Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan) são uma mãe e filha que vivem se desentendendo, mas que trocam de corpo após terem contato com um biscoito da sorte chinês.

Previsto para chegar aos cinemas em 2025, Sexta-Feira Muito Louca 2 terá direção de Nisha Ganatra (A Batida Perfeita).