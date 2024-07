Sandman | Netflix escala atores para viver Thor, Loki e Orpheus

Boas novas para os fãs de Sandman. Nesta terça-feira (2), a Netflix revelou alguns dos novos rostos da segunda temporada da série baseada nos quadrinhos de mesmo nome de Neil Gaiman. A lista de escalações conta com os atores que darão vida aos irmãos e deuses nórdicos da trama, Thor e Loki, além do responsável por interpretar Orpheus, o filho de Sonho e Calíope.

Vindos diretamente dos arcos Estação das Brumas e Vidas Breves, os personagens têm tudo para ganhar destaque na nova leva de episódios, que se passa após os acontecimentos da primeira season, lançada em agosto de 2022 na plataforma.

Quem é quem na segunda temporada de Sandman

O ator Ruairi O'Connor, que esteve em Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio, é quem dará vida a Orpheus, o jovem poeta idealista, filho do protagonista, que irá se deparar com a verdadeira natureza do amor.

Já Freddie Fox, de O Despertar de Fanny Lye, e Laurence O'Fuarain, de The Witcher: A Origem, serão os responsáveis por dar vida a Loki e Thor, respectivamente. Deuses do caos e da tempestade, os irmãos são bastante diferentes, com Loki se sobressaindo por sua inteligência e total imprevisibilidade, e Thor por sua ânsia de comida, brigas e sexo.

Além deles, fazem ainda parte do elenco da nova season o astro Clive Russell (Game of Thrones), que dará vida a Odin, o pai dos personagens; Ann Skelly (The Nevers) e Douglas Booth (Mary Shelley), que serão os irmãos emissários reais Nuala e Cluracan; e Jack Gleeson (Sex Education) que será Puck, uma criatura malévola que serve como bobo da corte do Rei Oberon.

Fecham a escalação Indya Moore (Pose) como Wanda e Steve Coogan (The Trip) como Barnabás.

Ruairi O’Connor, Indya Moore, Ann Skelly, Douglas Booth, Freddie Fox, Laurence O’Fuarain, Clive Russell, Jack Gleeson, and Steve Coogan have officially joined the cast of The Sandman. Welcome to the Dreaming. pic.twitter.com/LSCZokBHBW — Netflix (@netflix) July 2, 2024

Primeira temporada fez sucesso na Netflix

Estrelada por Tom Sturridge (Longe Deste Insensato Mundo), na pele de Sonho, o protagonista da trama, a primeira temporada de Sandman teve enorme repercussão na Netflix. Composta por dez episódios, além de um especial, a produção chegou a entrar para o top do streaming em 80 países, tendo sido renovada para uma segunda temporada ainda em novembro do mesmo ano.

Criada por Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg para o serviço de streaming, a série conta a história de Morpheus, a personificação do Sonho e um dos sete Perpétuos, que após escapar do cativeiro em que era mantido, decide restaurar a ordem em seu reino.

Produzida pela DC Entertainment e Warner Bros. Television, a segunda temporada de Sandman ainda não tem previsão de estreia na Netflix.