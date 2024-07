6 filmes infantis da Pixar que fazem adulto chorar

Fundada em 1986, a Pixar é um dos estúdios de animação mais aclamados da indústria. Reconhecida em premiações como o Oscar e o Annie Awards, a produtora se tornou especialmente famosa pela qualidade e complexidade de suas tramas, trabalhadas em filmes apreciados tanto por crianças quanto adultos.

Para quem gosta desse estilo de produção, capaz de entreter todas as idades, o Canaltech montou uma seleção de 6 filmes infantis da Pixar capazes de levar qualquer um às lágrimas. Os títulos estão listados conforme seu ano de lançamento e podem ser assistidos no Disney+.

6. Toy Story

Primeiro longa-metragem do estúdio e primeiro filme da história do cinema totalmente animado por computador, Toy Story chegou às telonas em novembro de 1995. Dirigido por John Lasseter (Vida de Inseto), ele se passa em um mundo em que brinquedos são seres vivos, que fingem não ter vida quando estão perto de humanos.

Nesse cenário, o título segue os passos de Woody, um boneco caubói que lidera os brinquedos do quarto de Andy, um garotinho de seis anos. Embora seja o brinquedo favorito do menino, Woody começa a sentir ciúmes de Buzz Lightyear, um brinquedo moderno e sofisticado que Andy acabou de comprar.

Sucesso estrondoso da Pixar, que arrecadou mais de US$ 400 milhões em bilheteria, Toy Story causou comoção de crítica e público e deu origem a mais três longa-metragens: Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010) e Toy Story 4 (2019).

5. Procurando Nemo

Filme de aventura e dramédia dirigido por Andrew Stanton (John Carter - Entre Dois Mundos), Procurando Nemo foi o responsável por dar à Pixar seu primeiro Oscar de Melhor Animação. Um divisor de águas para o estúdio, o título confirmou a capacidade da empresa de criar histórias “fofas” e aparentemente infantis, mas que servem de metáfora para questões humanas.

Lançado em 2003, Procurando Nemo conta a história de Marlin, um peixe-palhaço que após perder a esposa e sua ninhada, se torna superprotetor com Nemo, seu filho sobrevivente. Um dia, porém, Nemo é capturado por um mergulhador e Marlin se junta a Dory, uma peixinha que sofre de perda de memória recente, em uma missão para resgatá-lo.

4. Wall-E

Animação de ficção científica que derreteu corações e fez muitos adultos se apaixonarem pelo personagem-título, Wall-E chegou aos cinemas em junho de 2008. Também dirigido por Andrew Stanton, o filme se passa em 2085, em uma Terra devastada pelo acúmulo de entulhos e gases tóxicos e abandonada pelos humanos para viverem em uma nave estelar.

Wall-E, porém, é um robozinho compactador de lixo que permanece ativo em nosso planeta. Enquanto realiza seu trabalho e coleta artefatos curiosos, o androide é surpreendido pela chegada de EVA, uma unidade mais moderna do que ele, programada para buscar sinais de vegetação, e que mexe com seus “sentimentos”.

3. Up - Altas Aventuras

Animação de aventura e dramédia da Pixar que conseguiu discutir temas como velhice, amor e recomeços de uma maneira tocante para adultos e crianças, Up - Altas Aventuras chegou aos cinemas em 2009. Dirigido por Pete Docter (Soul), o longa-metragem foi um arrasa-quarteirão, capaz de arrecadar US$ 735 milhões em bilheteria mundial.

Segunda animação da história a ser indicada ao Oscar de Melhor Filme (a primeira foi A Bela e a Fera), o filme conta a história de Carl Fredericksen, um idoso ranzinza e viúvo, que sofre de saudade da esposa, e sonha em se mudar para um paraíso na Venezuela. Seus planos, no entanto, são abalados quando ele conhece o garoto escoteiro Russel e vive com ele, o cão Kevin e a ave tropical Dug, uma grande aventura.

2. Divertida Mente

Outra dobradinha de Pete Docter com a Pixar, Divertida Mente é uma comédia dramática lançada em 2015, após o próprio diretor e co-escritor notar as mudanças vividas no desenvolvimento de sua filha. Repleta de mensagens (e uma boa dose de emoção) para todas as idades, a produção ganhou uma sequência em 2024, também muito popular, chamada Divertida Mente 2.

Ambientado na cabeça de uma garotinha, a jovem Riley, de 11 anos, o filme acompanha as mudanças que acontecem com seus sentimentos – Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Medo (Bill Hader), Raiva (Lewis Black) e Nojinho (Mindy Kaling) – quando ela se muda de cidade com os pais.

1. Viva - A Vida é Uma Festa

Musical do estúdio lançado em 2017, Viva - A Vida é Uma Festa tem direção de Lee Unkrich (Toy Story 3) e co-direção de Adrian Molina (Elio). Ambientada no feriado mexicano de Dia dos Mortos, o filme fala muito sobre origens e cultura mexicana, mas traz todos esses assuntos embalados em temas e sentimentos universais, capazes de tocar a todos.

Com um elenco de dublagem composto inteiramente por atores latinos, Coco (como o filme é chamado em inglês), conta a história e Miguel Rivera, um garotinho de doze anos que sonha em ser músico, assim como seu ídolo Ernesto de La Cruz. Um dia, porém, Miguel vai parar no mundo dos mortos e, crente de que Ernesto era seu trisavô, decide ir atrás dele para que ele o ajude a encontrar o caminho de volta para casa.

Gostou da lista? Então agora é hora de separar os lencinhos e dar play em cada uma dessas produções. Boa maratona!