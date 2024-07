Céu de julho | Cometa e chuva de meteoros são destaques do mês

Em julho, muitos eventos aguardam os entusiastas do céu noturno, incluindo uma chuva de meteoros e a passagem do cometa 13P/Olbers. Além disso, o cenário celeste do dia 30 será um dos mais bonitos do ano. Confira abaixo a data e o horário de cada evento astronômico.

Conjunção da Lua e Júpiter (3/7)

Uma linda conjunção aguardará os que acordam cedo, envolvendo a Lua Minguante, Júpiter e Touro. Em especial, a estrela Aldebaran (a mais brilhante da constelação) formarão um trio celeste.

Em locais onde não houver muita poluição luminosa, o famoso aglomerado das Plêiades também marca presença para completar o cenário.

Para observar, basta olhar para o Leste/Nordeste antes do nascer do Sol, a partir das 5h00. As Plêiades podem se parecer com uma pequena nuvem de brilho fraco e são melhor apreciadas com um par de binóculos de 7mm x 50mm ou superior.

Terra atinge o afélio (5/7)

Na sexta-feira, a Terra atingirá o afélio (o ponto orbital mais distante do Sol). Os que possuem telescópios caseiros com filtros solares adequados podem fotografar a estrela e comparar o diâmetro com as imagens obtidas nos dias do periélio (o ponto orbital mais próximo do Sol).

Há alguns anos, notícias falsas argumentaram que o planeta experimentaria queda de temperatura por causa do afélio, mas distanciamento não é grande o suficiente para mudanças no clima.

Cometa 13P/Olbers (6/7)

O cometa 13P/Olbers estará em seus dias mais brilhantes a partir do sábado. Para observá-lo, deve ser necessário um par de binóculos e um céu livre de muita poluição luminosa.

Infelizmente, o objeto dificilmente será visível na região Sul do país, mas habitantes do Norte e Nordeste terão ótimas chances de observá-lo. Procure o cometa na direção do pôr-do-Sol, às 18h45, à direita da estrela brilhante Regulus.

Após o sábado, o brilho do 13P/Olbers deve permanecer mais ou menos o mesmo até o fim do mês, mas sua posição no céu será cada vez mais acima do horizonte — isso o tornará mais fácil de observar.

Vale a pena lembrar que cometas são imprevisíveis: podem ganhar mais brilho do que o esperado ou se partir em vários pedaços, impossibilitando a observação.

Conjunção da Lua, Mercúrio e o Presépio (7/7)

Enquanto estiver procurando o cometa no comecinho da noite de domingo, aproveite a ocasião para observar Mercúrio ao lado da Lua. O planeta nem sempre está longe o suficiente do Sol para ser observado, por isso é uma ótima oportunidade para encontrá-lo em um cenário interessante.

Além da Lua, o planeta estará bem próximo da estrela Vesta e de um dos aglomerados estelares mais próximos do Sistema Solar: o Messier 44, também conhecido como presépio.

Conjunção da Lua e Saturno (24/7)

Nessa data, Saturno e a Lua percorrerão o céu lado a lado, após 21h30. Você terá a noite inteira para acompanhar a dupla.

Conjunção da Lua, Marte e Júpiter (30 e 31/7)

As manhãs dos dias 30 e 31 serão espetaculares para os apreciadores de belos cenários celestes. A partir das 5h00, Lua, Marte e Júpiter estarão bem próximos na direção Leste/Nordeste.

O mais legal é que os objetos estarão na constelação de Touro, o que significa a presença das Plêiades e de Aldebaran.

Logo à direita, outra constelação muito apreciada completao o quadro: Órion, com as Três Marias e a supergigante vermelha Betelgeuse. Imperdível!

Aproveite a oportunidade para fazer fotografias, seja com câmeras digitais ou com smartphones. Confira dicas para fazer astrofotografia com o celular.

Pico da chuva de meteoros Delta Aquáridas (31/7)

A chuva de meteoros Delta Aquáridas será mais um bom motivo para observar o céu no dia 31 até o amanhecer. Visível a partir de 21h, o pico dessa chuva pode trazer até 25 meteoros por hora, com radiante na direção da constelação de Aquário.

Neste ano, a visibilidade estará favorável devido à ausência do brilho lunar.

