Magalu, ML e Amazon terão julho agitado com até 95% de desconto

É tradicional que as plataformas de e-commerce usem o mês de julho para impulsionar as vendas com descontos bastante atrativos. Não será diferente neste ano, com várias promoções confirmadas para todo o período com até 95% de desconto.

Liquida de Milhões Magalu

Assim como já foi visto em anos anteriores, o Magalu promove o Liquida de Milhões, com um total de R$ 50 milhões em descontos. O valor é correspondente à soma das promoções de todos os produtos participantes, entre os dias 1 e 12 de julho.

No total serão milhares de itens na promoção, em departamentos como o de eletrônicos, vestuário, utensílios domésticos, perfumes e mais.

O Magalu ainda destacou o papel que o App Magalu terá durante o Liquida de Milhões, já que é possível favoritar produtos desejados e receber notificações personalizadas quando os preços abaixarem. Cliente Ouro também poderá aproveitar as promoções de forma mais ampla, sem perder nenhum desconto.

Amazon Prime Day 2024

Uma das ações mais conhecidas do e-commerce durante o mês de julho é o Amazon Prime Day, que neste ano ocorrerá entre os dias 16 e 21 de julho.

Os descontos oferecidos pela Amazon não são padronizados, e por isso podem variar conforme o produto. No entanto, é comum que os itens de marca própria da empresa tenham grandes cortes, como no caso dos speakers inteligentes Echo e do leitor digital Kindle.

O Prime Day é exclusivo para pessoas que tenham assinatura do Amazon Prime, serviço que garante frete grátis em vários produtos vendidos na plataforma. O pacote ainda inclui o streaming de filmes e séries Prime Video, de músicas Amazon Music e mais.

Além disso, quem realizar a assinatura ainda ganhará R$ 50 reais de desconto em compras acima de R$ 150, por meio de um cupom válido para produtos selecionados.

Descontaço - Mercado Livre

Já a plataforma Mercado Livre promove a ação “Descontaço” durante o mês de julho. É possível encontrar produtos com até 70% de desconto, válido para itens selecionados de diversas seções do site.

Outro diferencial da plataforma é a possibilidade de parcelamento das compras em até 18x sem juros, por meio da plataforma de pagamentos Mercado Pago. O pagamento a prazo ainda pode chegar a até 24x por meio do Mercado Crédito.

AliExpress, Shopee e Shein 7.7

As plataformas chinesas não vão ficar de fora do julho de promoções. A Shopee já marcou o dia 7 de julho para comemorar o seu aniversário 7.7, com descontos e outros benefícios.

No total, são mais de R$ 8 milhões em cupons, além de frete grátis para vários produtos. Além disso, será possível concorrer a até um ano de Shopee grátis, com compras de R$ 500 por semana.

A empresa já divulgou que fará lives do dia com personalidades como a influenciadora Viih Tube, e o apresentador Ciro Bottini. Durante as transmissões serão divulgados cupons de até 50% de desconto.

A Shein também fará uma promoção 7.7, com até 95% de desconto em produtos específicos. Mesmo que seja uma plataforma mais voltada para vestuário, também existem opções de eletrônicos e outros tipos de ofertas, com frete grátis para itens que custem mais de R$ 69.

Por sua vez, o AliExpress promove o chamado Choice Day, com descontos de até 60% até o dia 3 de julho. Ainda é possível obter mais R$ 100 de desconto por meio de um cupom divulgado no site.