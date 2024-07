Noctua NH-D15 G2 chega com 8 heatpipes e novas ventoinhas

Com foco em desenvolver soluções de arrefecimento silenciosas, a Noctua anunciou a chegada do NH-D15 G2, seu mais novo air cooler topo de linha na terça-feira (02). O modelo mantém o design em duas torres similar ao do seu antecessor e carrega oito heatpipes e novas ventoinhas, prometendo competir diretamente com liquid coolings parrudos do mercado.

Diferente do modelo anterior, o NH-D15 G2 trabalha com um conjunto de quatro heatpipes em cada lado, que saem de um amplo baseplate, e são anexados em duas torres de haletas generosas. Por falar nisso, as haletas agora obedecem um formato assimétrico com 20% mais área para dissipação de calor por convecção.

O design desse CPU cooler ainda lembra o da geração passada, mas a fabricante informa que reduziu sua estrutura para melhorar o espaço para os conectores PCIe x16 nas placas-mãe atuais. O modelo opera com o sistema de encaixes Torx SecuFirm1+ para soquetes AM5 e Intel LGA-1700, além de acompanhar uma chave de fenda para auxiliar na montagem.

As ventoinhas também foram remodeladas, e o NH-D15 G2 possui duas fans do tipo NF-A14x25r G2 PWM com tecnologia de rotação silenciosa para menos ruído. A Noctua oferece o cooler com baseplate em tamanho normal, avançado ou de baixo perfil.

O cooler Noctua NH-D15 G2 já está disponível para compra no mercado internacional por preços a partir de US$ 149 (Cerca de R$ 850 em conversão direta, sem impostos).