Magic V3 chega em julho como o novo dobrável mais fino do mundo

O Magic V3 ganhou uma data de lançamento para o mercado global: 12 de julho. Versão atualizada do celular dobrável mais fino do mundo, o novo smartphone da Honor deve ser menor que o Magic V2, da geração passada.

No ano passado, o Magic V2 foi recebeu o título de dobrável mais fino do mundo e, até então, isso não mudou. Porém, de acordo com prévias publicadas nas redes sociais da Honor, o Magic V3 será ainda mais fino.

Uma publicação na rede social chinesa Weibo indica que a Honor pretende lançar o Magic V3 em 12 de julho deste ano. Além do dobrável, a empresa vai colocar mais três produtos no mercado:

o Magic Vs3, versão mais acessível do Magic V3;

os Magic Pad 2 e Magic Book Art 14, sendo tablets.

No post, a empresa mostrou apenas a silhueta do Magic V3, sem incluir detalhes do visual ou da ficha técnica. Por enquanto, não há informações concretas sobre o tamanho, a espessura ou o potencial de desempenho do celular.

A Honor também não mostrou imagens dos outros aparelhos dobráveis, até o momento.

Honor quer inovar o mercado de dobráveis

Com os novos aparelhos, a empresa espera inovar no segmento de dobráveis. O Magic V3, em especial, vai marcar a “inauguração de um avanço” no setor, segundo a Honor.

O lançamento em 12 de junho acontece logo após o evento Unpacked, da Samsung. Em 10 de julho, a fabricante sul-coreana também vai lançar novos dobráveis: os Galaxy Z Fold 6 e Flip 6.

Inclusive, aqui no Canaltech, você encontra um artigo com os anúncios que podem aparecer no Samsung Unpacked.

Fonte: 9to5Google