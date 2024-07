NFC será atualizado para realizar várias funções em um toque

O NFC Forum publicou uma prévia das melhorias que podem ser aplicadas à tecnologia de NFC por meio do recurso de aproximação multifuncional. Segundo o órgão líder em padrões para NFC, a nova função deve trazer mais conveniência aos usuários ao permitir realizar várias ações com um único gesto.

Com a aproximação multifuncional, aparelhos que suportam NFC poderão fazer diversas transações ao mesmo tempo. Por exemplo, será possível pagar por uma compra, receber a nota fiscal e se registrar em programas de fidelidade com somente um gesto.

“A aproximação multifuncional trará ainda mais conveniência às experiências sem contato, tornando possível que várias transações sejam conduzidas perfeitamente ao longo de um único toque”, explicou Mike McCamon, diretor-executivo do NFC Forum no documento oficial que apresenta o recurso.

Os desenvolvedores da tecnologia esperam não só melhorar a experiência dos usuários, como também expandir a personalização do serviço. Além do exemplo dos pagamentos por compras, também será possível:

aplicar concessões e melhorar preços tarifários na compra de passagens aéreas;

receber detalhes sobre como um produto pode ser reciclado e reutilizado ao comprar mercadorias.

Novo conceito de NFC pode ferir privacidade

Apesar do novo conceito marcar um avanço na tecnologia NFC, nem todos os usuários podem achá-lo apropriado, já que acompanha algumas preocupações de privacidade.

No documento do NFC Forum, os especialistas do órgão afirmam que a tecnologia pode “disparar comunicações de marketing específicas e direcionadas”. Isso significa que existe algum tipo compartilhamento de dados entre empresas e anunciantes.

Por enquanto, o NFC Forum não se posicionou em relação a questões de privacidade. Atualmente, o órgão é liderado pelos membros do próprio conselho, que inclui representantes da Apple, Google, Huawei, Identiv, Infineon, NXP, Qualcomm, Sony e ST Microelectronics.

Fonte: Android Authority