Google trabalha em função de janela dupla para o Gemini no Android, diz site

Visando melhorar a experiência com sua IA generativa nos celulares, o Google trabalha na opção de usar o Gemini em uma janela dupla. Isso quer dizer que será possível enviar comandos para o chatbot, enquanto você utiliza outro aplicativo sem precisar alternar entre um e outro.

Multitarefa com o Gemini

A descoberta foi feita pelo vazador Assemble Debug em conjunto com o site Android Authority, que mais uma vez fuçou nos códigos da versão Beta do app do Gemini e ativou uma flag para experimentar o recurso.

Ao abrir o chatbot, é possível notar um botão para tocar e arrastar no canto superior direito. Assim, o usuário consegue levar a janela para uma parte da tela, enquanto outro programa pode ser encaixado no outro espaço vago. Além disso, dá para aumentar e diminuir a visão dos aplicativos para melhor se encaixar às necessidades da pessoa.

Vale lembrar que atualmente há apenas as opções de janela pop-up e tela cheia para o Gemini, então é provável que o objetivo do Google seja a de liberar a função multitarefa para os usuários que não querem abrir mão de conversar com a IA enquanto usam outros softwares.

Como a novidade ainda não foi nem disponibilizada para testes, não há como saber quando e se ela será lançada para a versão estável da inteligência artificial generativa da Gigante de Buscas.

Gemini aceita comandos diversos

Lançado oficialmente em março de 2023, o Gemini funciona de forma similar a outras ferramentas de IA, como o Copilot da Microsoft e o ChatGPT da OpenAI. Ou seja, é multimodal (aceita comandos de texto, voz, imagens, entre outros) e consegue responder às mais diversas questões.

Você pode pedir para o chatbot escrever códigos, descrever vídeos, criar poemas, redigir e-mails profissionais e muito mais. Sendo assim, vale conhecer alguns comandos legais para usar no Gemini do Google.

Fonte: Android Authority