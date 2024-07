CPUs Ryzen Medusa com Zen 6 chegariam em 2026 com apenas 3nm

Mesmo com a chegada iminente dos novos processadores Strix Point de notebook e Ryzen 9000 de desktops baseados em Zen 5, a AMD trabalha em sua próxima arquitetura. Informações do youtuber Moore 's Law is Dead indicam que o time vermelho planeja os Ryzen de codinome Medusa para 2026 com a tecnologia Zen 6 e uma litografia de 3 nanômetros.

Os detalhes fornecidos pelo informante batem com o que foi mencionado há alguns meses por outros insiders. Segundo as fontes de Moore 's Law is Dead, a geração Medusa entraria em produção na segunda metade de 2025, mirando o lançamento para o começo de 2026. No entanto, é possível que atrasos aconteçam e os chips sejam produzidos apenas em 2026.

Uma informação interessante é sobre esse processo de fabricação em 3 nanômetros, que deve ser feito pela TSMC. Antes, as especulações apontavam uma litografia em 2 nm, mas a tendência é que a AMD siga com o processo maior por enquanto. Inclusive, os Ryzen Medusa seriam primariamente um conjunto de processadores para desktops, compatíveis com a plataforma AM5, mas também podem ser lançados para notebooks.

As fontes revelam que atrasos nas fundições de 3 nm da TSMC afetaram o cronograma da AMD, que demorou mais que o esperado para anunciar os atuais Strix Point. Como consequência, a linha Strix Halo premium ainda não deu as caras e só deve aparecer em 2025.

Como os Ryzen Medusa e a arquitetura Zen 6 devem estrear apenas em um futuro distante, muito sobre esses processadores mudará com o passar do tempo. Por enquanto, o ideal é considerar as informações como meros rumores.