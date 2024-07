Expo Magalu 2024 abre inscrições para imersão em varejo digital

O Magalu abriu as inscrições para mais uma edição do Expo Magalu 2024, evento de empreendedorismo onde os participantes terão a oportunidade de trocar experiências com especialistas para ajudar a multiplicar as suas vendas em ambientes digitais. O encontro está marcado para 21 de agosto e será realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).

Além dos cursos, palestras, oficinas e mentorias, os inscritos também terão acesso ao programa G4 Gestão Varejo Digital após o evento, que oferece conteúdos práticos e aplicáveis para alavancar os negócios de vendas em plataformas digitais. A imersão foi desenvolvida em parceria com o Time Magalu e o Conselho de Sellers.

Expo Magalu 2024

A nova edição do Expo Magalu oferece uma série de interações para empreendedores que buscam uma jornada de sucesso. A feira vai contar com palestras de grandes nomes, como a presidente do Conselho de Administração do Magalu, Luiza Helena Trajano, o CEO do Magalu, Fred Trajano, e o vice-presidente de Plataformas no Magalu, André Fatala.

O evento traz a oportunidade de fazer networking com outros profissionais do setor e garante insights relacionados a marketing digital, conversão, técnicas de geração de leads e muito mais. As experiências também auxiliam os empreendedores a dar tração em suas vendas no marketplace da empresa.

O primeiro lote de ingressos conta com um desconto de R$ 1.997 por R$ 997 até esta quarta-feira (3), e pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Para se inscrever, basta acessar o site do evento e clicar em “Garanta seu ingresso”.