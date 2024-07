Galaxy S25 Plus não deve ser lançado em janeiro, diz rumor

Novos rumores sobre a inédita linha Galaxy S25, prevista para janeiro de 2025, indicam que o modelo Galaxy S25 Plus não deve ser lançado. Seria a primeira mudança de escalação desde 2021, quando a Samsung começou essa lançar três versões da linha S, incluindo a Ultra.

Segundo informações do Android Headlines, somente os modelos Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra foram encontrados recentemente nos "códigos internos da Samsung". O mês de julho é normalmente o período no qual conhecemos a lineup da Samsung para o primeiro Unpacked do ano, como aconteceu nos anos anteriores.

Embora seja uma perda aos amantes de celular com tela grande, não lançar o Galaxy S25+ faz sentido se olharmos para o mercado: os modelos “Plus” são os menos lembrados por não terem tantos diferencias além do display e da bateria maiores. Por exemplo, os novos iPhone “Plus” nunca se destacaram.

Além disso, os números indicam que, desde o S20 Plus, de 2021, os modelos maiores foram os que menos venderam ano a ano. Mesmo o Galaxy S24 Plus, que chegou com diversas mudanças positivas, não teria conquistado o público, segundo o site. Agora, quem quiser tela maior, terá que apostar modelo Ultra.

O Galaxy S25 está previsto para o começo do ano de 2025, entre janeiro e fevereiro.

Fonte: Android Headlines