CMF Phone 1 tem design confirmado com "estética de engenheiro”

O CMF Phone 1 teve seu design finalmente confirmado na manhã desta quarta-feira (3) com destaque para a “estética de engenheiro” com tampa traseira removível usando parafusos e acessórios diferenciados.

Em postagem nas redes sociais, a CMF (subsidiária da fabricante do Nothing Phone 2) diz que o design seu smartphone “celebra a habilidade técnica com sua natureza exclusivamente adaptável”.

A imagem mostra em detalhes a tampa traseira removível do CMF Phone 1 com quatro parafusos, uma chave de fenda exclusiva que também serve para ejetar a bandeja do chip SIM físico e corpo em três opções de cor.

O preto, visto em destaque, apresenta uma entrada para cordão na cor laranja no canto inferior direito. A versão em azul se destaca pelo suporte integrado, facilitando a visualização de vídeos horizontais. Já a opção na cor laranja apresenta uma região protuberante que pode ser dedicada à bateria extra.

The engineer’s aesthetic.



CMF Phone 1 celebrates technical craftsmanship with its uniquely adaptable nature. Customisable. Functional. Yours.



Learn everything at the next Nothing Community Update on 8 July 2024, 10:00 BST. pic.twitter.com/0fqYkaf4OX July 3, 2024

Além das opções em preto, azul e laranja, a fabricante confirmou que o CMF Phone 1 será vendido também em uma opção verde-claro.

Com base no que foi confirmado até o momento, o primeiro celular da CMF by Nothing terá display Super AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, suporte para HDR10+, até 2.000 nits de brilho e leitor biométrico sob a tela.

O dispositivo será equipado com o processador Dimensity 7300, tendo até 16 GB de memória RAM (possivelmente uma combinação de 8 GB de RAM física e 8 GB de RAM Virtual), além de apostar em bateria de 5.000 mAh.

yes mr. wayne, it does come in black... and also in blue, light green, and orange. pic.twitter.com/BZFZbfZfu1 — CMF by Nothing (@cmfbynothing) July 3, 2024

A fabricante também confirmou que o CMF Phone 1 apostará em câmera dupla traseira com sensor principal de 50 MP e abertura f/1.8.

O anúncio do CMF Phone 1 acontece no dia 8 de julho, próxima segunda-feira, às 6h da manhã pelo horário de Brasília.