Excel para web ganha novo visual e está mais fácil de usar

A Microsoft enfim mudou o visual da versão do Excel para navegadores e melhorou a experiência de uso do gerenciador de planilhas pela web. A ferramenta abriu mão dos tons de verde, reposicionou o menu de opções e inseriu novos comandos para selecionar linhas e colunas com facilidade.

Ao comparar a nova interface com a antiga, a principal diferença está no menu superior, que trocou o banner verde por um fundo mais claro e diminuiu o tamanho das abas no topo. A mudança segue um padrão adotado pela Gigante de Redmond em outros apps da empresa, como Teams e Outlook, remodelados para facilitar o acesso às ferramentas e diminuir distrações.

Em nota, a Microsoft explica que “a nova atualização traz uma série de recursos poderosos, desenhados para tornar as tarefas das planilhas mais simples, rápidas e agradáveis”.

Maior controle das células

A navegação dentro da planilha também ganhou novidades: agora, é possível redimensionar uma ou mais colunas com poucos cliques e deixá-las num tamanho padrão. Além disso, o app ganhou novos comandos para adicionar ou ocultar linhas e colunas numa área de trabalho, congelar células e mover dados ao segurar e arrastar com o mouse.

As novidades são simples, mas ajudam a melhorar a experiência geral do Excel nos navegadores. A versão web da plataforma mantinha um visual antigo e uma interface defasada, especialmente em comparação com o rival Planilhas, do Google, mas agora pode facilitar a edição de planilhas por fora do aplicativo para desktop.

Já disponível

O novo visual do Excel começou a ser liberado na última terça-feira (2) e já pode ser testado gratuitamente em office.com/launch/Excel/. Além disso, você pode conferir algumas dicas de como usar o app para melhorar a produtividade.