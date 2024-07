EUA fecha acordo com Moderna para vacina da gripe aviária

Enquanto os casos de gripe aviária em humanos aumentam nos EUA, o governo americano fez uma parceria com a Moderna para o desenvolvimento de uma vacina. Conforme anunciado na última terça-feira (2), a empresa vai receber US$ 176 milhões (o equivalente a R$ 999 milhões) para produzir a fórmula.

Nas próximas semanas, devem surgir os resultados do teste de fase 1. Já os testes de estágio avançado estão previstos para começar em 2025.

O contrato inclui opções para acelerar o cronograma de desenvolvimento, se necessário, com base no aumento de casos humanos, na gravidade dos casos ou na transmissão do vírus de pessoa para pessoa.

Por enquanto, ainda não se sabe quantas doses a Moderna será capaz de fabricar, mas o que se sabe é que a fórmula vai usar o RNA mensageiro, mesma tecnologia usada nas vacinas contra a covid-19.

Vacina de RNA mensageiro

A vacina de RNA mensageiro (mRNA) usa uma cópia sintética de um segmento do material genético do vírus para induzir uma resposta imunológica no corpo humano.

Funciona assim: o RNA mensageiro codifica a proteína spike (ou outra proteína específica) do vírus e quando a vacina é injetada no corpo, as células utilizam o mRNA para produzir a proteína viral.

Dessa forma, o sistema imunológico reconhece a proteína como estranha e monta uma resposta contra ela, produzindo anticorpos e ativando células T.

"A tecnologia da vacina de mRNA oferece vantagens em eficácia, velocidade de desenvolvimento e produção e confiabilidade no tratamento de surtos de doenças infecciosas, conforme demonstrado durante a pandemia de covid-19", afirma a CEO da Moderna, Stephane Bancel, em um comunicado divulgado pela Reuters.

Vacina contra a gripe aviária

Mas os EUA também apostam nas vacinas da CSL Seqirus (CSL.AX), sendo que algumas dessas doses podem estar disponíveis já neste mês.

Nesse caso, a ideia é utilizar a fórmula para o público mais afetado pela gripe aviária, como trabalhadores rurais e outros em risco de exposição ao vírus.

Gripe aviária nos EUA

Em abril, o segundo caso de gripe aviária em humano foi confirmado nos EUA. Além disso, o país tem se preocupado com o fato de que partículas do vírus foram encontradas no leite.

Já no último mês de maio, cientistas detectaram a H5N1 em aves de Nova York. Ainda assim, vale lembrar que o vírus da gripe aviária não infecta humanos com facilidade.

Fonte: Reuters