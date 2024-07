WhatsApp terá nova opção para gravar mensagens de vídeo

A Meta prepara outra forma para gravar mensagens de vídeo no WhatsApp. Além do gesto dentro da conversa, a função de câmera do aplicativo vai apresentar uma opção para fazer gravações curtas para serem compartilhadas com amigos, parentes, colegas de trabalho e afins.

A novidade deu as caras no WhatsApp Beta para Android (versão 2.24.14.14) e iOS (versão 24.13.10.76) e ainda não foi liberada a todos os usuários, segundo o site WABetaInfo nesta quarta-feira (3).

Nova opção para gravar mensagens de vídeo no WhatsApp

O recurso expande o leque de opções ao tocar no ícone de câmera dentro de uma conversa. Essa alteração se concentra no item “Mensagem de vídeo” (em tradução livre), que já monta a gravação no formato circular para ser anexada diretamente no bate-papo.

Dessa forma, o recurso fica mais explícito e a pessoa não depende somente do gesto de segurar o botão de câmera e arrastá-lo para cima dentro da conversa, que muitas vezes passa despercebido por quem não utiliza a função com frequência.

O uso da função ao abrir a câmera também é simples e se resume ao botão de obturador, que inicia a gravação ao ser pressionado. Também há uma tecla que inverte a câmera para usar o sensor da frente para se apresentar no vídeo ou de trás para mostrar algo, por exemplo.

Contudo, ainda não há previsão de lançamento do novo acesso às gravações de mensagens de vídeo. Além disso, nem todas as pessoas inscritas no WhatsApp Beta receberam a novidade até o momento, conforme observado em testes realizados pelo Canaltech.

A expectativa é que a ferramenta seja distribuída mais amplamente ao longo das próximas semanas.

Fonte: WABetaInfo