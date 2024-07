Galaxy Watch Ultra | Processador do smartwatch é lançado com 3 nm

A Samsung revelou todos detalhes do seu novo chip Exynos W1000, que estará presente na linha de smartwatches Galaxy Watch 7 e Watch Ultra. A peça promete quase três vezes mais desempenho ao abrir apps em relação à geração passada. O lançamento acontece no dia 10 de julho, e o Canaltech estará presente diretamente de Paris, França.

Smartwatch ainda mais veloz

O Exynos W1000 é fabricado na litografia mais avançada da Samsung, de 3 nm — quanto menor, mais eficiente. Isso permitiu à Samsung aumentar a autonomia da bateria e melhorar outras métricas dos seus novos relógios. O processador tem cinco núcleos: 1x Cortex-A78 para desempenho e 4x Cortex-A55 para eficiência energética.

Segundo a sul-coreana, essa configuração é até 2,7x mais veloz que o W9300 (do Galaxy Watch 6) ao abrir aplicativos, além de 3,4x melhor em single-core e 3,7x em multi-core. O chip ainda suporta memória RAM LPDDR5, armazenamento interno eMMC de até 32 GB.

A GPU do W1000 é a Mali-G68 MP2, que suporta telas com até 960 x 540 pixels de resolução, além de um “Always-On Display aprimorado”, com mais detalhes e boa eficiência energética.

As principais tecnologias de conexão estão presentes, então ele vem com GPS, Bluetooth LE, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n e NFC, para pagamento por aproximação.

O Galaxy Watch 7 será lançado no dia 10 de julho, na França.

Fonte: Samsung