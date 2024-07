Vídeo mostra momento em que foguete chinês é lançado por engano

No último domingo (30), o foguete chinês Tianlong-3, da empresa Space Pioner (ou Beijin Tianbing Technology), foi lançado por engano. Decolando de forma descontrolada, o veículo despencou no ar, colidiu com uma montanha e explodiu. Agora, um novo vídeo divulgado na rede social Weibo revela mais detalhes sobre o incidente na plataforma.

A gravação aérea, feita possivelmente com drones, mostra o momento em que parte do foguete se solta da plataforma e o veículo decola em meio a um teste de ignição do motor e da queima do combustível. Essa testagem deveria ser totalmente estática — sem chances de decolagem.

Nas imagens, é possível ver que os propulsores do foguete Tianlong-3 são acionados e, em segundos, a ação provoca uma explosão no compartimento dos motores. Então, o veículo começa a voar, e muita fumaça é produzida.

A possível explicação para a falha é de que as braçadeiras, com a função de manter o foguete fixo na plataforma de lançamento, tenham se rompido, o que permitiu a subida descontrolada do foguete chinês.

New clip of the Tianlong-3 "static" fire

~T+1s, flames seen in the gap between the stage & stand, due to explosion in the engine bay?

Nearly at the same time, the stage started flying.

Smoke clearly seen starting ~T+2s.

Spinning helped the stage stabilizing & go straight up https://t.co/SdBBsHM1RB pic.twitter.com/LAlwQ9hjgD July 3, 2024

Engano e falhas no lançamento do foguete chinês

"A destruição da ligação estrutural entre o corpo do foguete e a plataforma de teste resultou no desprendimento do primeiro estágio do foguete da plataforma de lançamento", detalha a empresa chinesa, em nota sobre o ocorrido.

"Após a decolagem, o computador de bordo foi desligado automaticamente, e o foguete caiu nas montanhas profundas a 1,5 km a sudoeste da plataforma de teste [na cidade de Gongyi]. O corpo do foguete caiu na montanha e se desintegrou", acrescenta a Space Pioner.

Como o veículo caiu em uma área de testes, classificada como "segura", o incidente durante a falha no lançamento não causou danos estruturais e nem mortes. Em outras gravações, é possível observar o momento da queda, quando os motores parecem estar desligados e o veículo despenca na posição horizontal.

Fonte: Beijin Tianbing Technology