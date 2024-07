Figma desativa ferramenta de IA após acusação de copiar a Apple

A Figma suspendeu temporariamente sua nova ferramenta de design com IA, Make Design, após acusações de que estava duplicando designs do aplicativo de clima da Apple. A controvérsia chamou atenção após o fundador da NotBoring Software, Andy Allen, publicar na rede social X comparativos dos resultados da ferramenta da Figma com designs de aplicativos existentes.

Segundo Allen, o Make Design gerou propostas similares ao app de clima da Apple ao solicitar, em três tentativas, um design para um “aplicativo de previsão do tempo” na ferramenta.

Em resposta às acusações de Allen, o CEO da Figma, Dylan Field, negou as alegações e afirmou que “o Make Design não foi treinado com conteúdo da Figma, arquivos da comunidade ou designs de aplicativos específicos”.

Sobre os experimentos de Allen com resultados similares com três prompts diferentes, Field reconheceu que o erro decorreu da “baixa variabilidade dos modelos de linguagem e sistemas de design comissionados”.

(1) As we shared at Config last week - as well as on our blog, our website, and many other touchpoints - the Make Design feature is not trained on Figma content, community files or app designs. In other words, the accusations around data training in this tweet are false. https://t.co/jlfmroPPhm