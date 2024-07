Rival do Twitter, Koo anuncia o encerramento de suas atividades

É o fim do Koo. A rede social indiana que ganhou popularidade e se tornou rival do X (antigo Twitter) entre 2022 e 2023 anunciou que encerrará as atividades a partir desta quarta-feira (3). O motivo se deve ao fracasso das negociações de uma fusão com outras companhias, além da queda de receita e do número de usuários.

Adeus, Koo

Ao acessar a página oficial da plataforma, o visitante é recebido com uma mensagem de despedida e não pode mais fazer login em seu perfil.

“É com muito pesar que informamos que Koo não estará mais operacional”, aponta o comunicado. “Temos procurado arrecadar fundos nos últimos 2 anos, mas o mercado de financiamento azedou, não apenas para o Koo, mas para milhares de startups por aí. Tornando muito difícil continuar executando as operações”, complementa.

No LinkedIn, um dos fundadores da rede social Mayank Bidawatka publicou um longo texto sobre o fim das atividades da empresa. De acordo com o executivo, eles exploraram parcerias com várias grandes empresas de Internet, de mídia e conglomerados, mas a maioria não queria trabalhar com conteúdo gerado por usuários.

“Embora gostaríamos de manter o aplicativo funcionando, o custo dos serviços de tecnologia para manter um aplicativo de mídia social funcionando é alto e tivemos que tomar essa difícil decisão”, destaca Bidawatka.

“Mesmo com todos os recursos disponíveis, é necessário aumentar o número de usuários em uma escala significativa antes de pensar em receita. Precisávamos de 5 a 6 anos de capital agressivo, de longo prazo e paciente para tornar esse sonho realidade. No fim das contas, o passarinho amarelo dá seu último adeus”, finaliza.

Koo encarou Twitter e cresceu no Brasil

Com o encerramento da rede social, acaba a jornada de uma marca que rivalizou com o X na época em que a companhia foi adquirida por Elon Musk. Em novembro de 2022, por exemplo, o Koo conseguiu mais de 1 milhão downloads em 48 horas só no Brasil e devido à popularidade no país, lançou um programa de recompensas por aqui.

Por outro lado, aos poucos a plataforma perdeu a força e muitas pessoas passaram a questionar se o Koo havia flopado. Nos primeiros meses de 2023, o Google Trends — serviço que monitora o interesse do público sobre diferentes assuntos ao longo do tempo — apresentou uma grande queda da marca.

No fim da jornada, só ficaram os memes da época com o nome da rede social, pois não é mais possível entrar no Koo.