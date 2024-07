Linux Mint 22 com atualização até 2029 recebe versão Beta

A versão Beta do Linux Mint 22 já está entre nós. Liberado nesta segunda-feira (1º), o pacote traz a nova geração da distribuição de Linux, que é baseada no Ubuntu 24.04 LTS e conta com a promessa de receber atualizações de segurança até 2029.

O pacote traz outros destaques, como a presença do Cinnamon 6.2 e da versão 6.8 do kernel Linux, além adoção de temas com suporte ao GTK4. A versão experimental já pode ser baixada gratuitamente, mas é recomendada apenas para desenvolvedores e curiosos que desejam testar o software antes da estreia.

“Esta versão Beta pode conter bugs críticos, use-a apenas para fins de teste e para ajudar a equipe do Linux Mint a corrigir problemas antes da versão estável”, alerta a equipe por trás do sistema operacional.

Novidades do Linux Mint 22

Outras novidades marcam presença no Linux Mint 22. Além de trazer uma versão mais recente do kernel e temas com GTK4, a nova versão adota tecnologias contemporâneas, como o servidor de áudio Pipewire, o suporte ao formato JXL através do app Pix e mais.

A atualização ainda manteve o suporte a outros recursos populares, como o Thunderbird, ainda que os desenvolvedores do Ubuntu tenham decidido movê-lo para o Snap. Neste caso, o pacote DEB do cliente de e-mail será mantido pela própria equipe por trás do Linux Mint.

Já o sistema de contas online, que permite acessar os serviços de produtividade do Google, Microsoft, Nextcloud, Flickr e afins, permanecerá disponível mesmo com as mudanças do GNOME 46, que passou a priorizar o GTK4.

O gerenciador de programas também recebeu melhorias para deixá-lo mais rápido e mais seguro. No segundo caso, o app vai deixar de mostrar repositórios do Flatpak que não são verificados para evitar o download de arquivos maliciosos. Contudo, você pode habilitar a exibição desses canais nas configurações do programa caso tenha necessidade.

Para instalar o Linux Mint 22, é preciso ter um computador com pelo menos 2 GB de RAM e 20 GB de armazenamento. A expectativa é que a versão estável seja liberada a todos ainda neste ano.