Como mudar o plano da Netflix | Guia Prático

Você tem como mudar o plano da Netflix caso queira alterar o número de telas simultâneas ou prefira uma qualidade de imagem melhor para curtir seus filmes e séries favoritos no streaming. É possível contratar um plano com mais recursos ou solicitar uma opção com valor mais barato a qualquer momento.

Ao trocar para um plano superior, ele começará a valer imediatamente, e a data da cobrança também será alterada de acordo com o saldo restante do último pagamento.

Mas se optar por um plano inferior, a mudança será efetivada apenas na data da próxima cobrança, e os recursos do plano mais caro continuarão até essa data.

Como alterar o plano da Netflix

Você pode mudar o plano da Netflix ao acessar a sua conta pelo site da plataforma. Não é possível realizar essa alteração pelos aplicativos para celular ou Smart TV.

Acesse o site da Netflix; Faça login na sua conta; Clique no ícone de perfil; Entre em Conta > Alterar plano; Escolha o plano desejado e clique em “Continuar”; Marque “Confirmar alteração” para concluir.





Planos disponíveis

O serviço de streaming conta com três opções de assinatura. Confira as informações de cada plano:

Recursos do plano Padrão com anúncios Padrão Premium Valor da assinatura R$ 20,90 R$ 44,90 R$ 59,90 Catálogo completo Não* Sim Sim Telas simultâneas 2 2 4 Máximo de aparelhos para baixar filmes e séries 2 2 6 Resolução Full HD Full HD Ultra HD Opção de assinante extra por R$ 12,90 Não 1 2

*Quase todos os filmes e séries estão disponíveis no plano com anúncios, mas uma pequena parcela não está devido a restrições de licenciamento. Esses títulos mostram um cadeado quando você faz buscas ou navega pelo catálogo da plataforma.

Para cancelar a assinatura

Você pode optar por cancelar a Netflix a qualquer momento e encerrar sua assinatura do serviço. Nesse caso, você terá acesso à plataforma até o final do período relativo à última cobrança.