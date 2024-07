Netflix Games | Biblioteca de jogos ganha versão mobile de Campo Minado

A biblioteca de jogos da Netflix não para de crescer. Na terça-feira (2), a empresa lançou uma versão mobile do clássico jogo de computador Campo Minado, já disponível para todos os assinantes do streaming em seu aplicativo para celulares e tablets.

Criado por Robert Donner em 1989, Campo Minado é um jogo de quebra-cabeça que virou hit nos anos 1990, tanto pela simplicidade de sua interface, que possibilitou que o game rodasse sem travar nos computadores da época, quanto pela dificuldade de seu desafio.

Formado por um campo de quadrados retangular em que o jogador deve descobrir todos os quadrados que não possuem uma mina, o jogo se popularizou rapidamente, ajudado muito por sua versão clássica instalada nativamente no Microsoft Windows.

Agora, no entanto, mais de quarenta anos após seu lançamento, o puzzle ganha uma versão mobile, mais moderna e repaginada feita pela Netflix.

Além do visual diferente e chamativo, que ganha destaque no trailer lançado pela empresa, o jogo conta com alguns diferenciais, como permitir que o jogador personalize o tamanho do seu tabuleiro, embarque no modo jornada (destravando diferentes níveis e localidades) ou apenas se aventure pelos desafios diários.

Catálogo de jogos da Netflix já soma mais de 80 títulos

Mais uma empreitada da Netflix pelo mundo dos jogos, Campo Minado faz parte do braço de games da empresa lançado em 2021. Chamado Netflix Games, o serviço conta com um catálogo de mais de 80 jogos gratuitos e exclusivos, disponíveis sem nenhum custo adicional para seus assinantes e com o diferencial de não possuírem propagandas ou compras in-game.

Além de jogos baseados em produtos da própria empresa como Stranger Things 3: The Game ou O Gambito da Rainha: Xadrez, o serviço conta também com versões mobile de outros games bastante populares como Oxenfree e Explodin Kittens.

Para quem ficou interessado, todos os títulos da empresa podem ser baixados tanto em aparelhos iOS quanto Android, diretamente do aplicativo da Netflix. Ao abrir a plataforma, a coleção de jogos aparece como um dos primeiros resultados e é possível clicar em cada um dos games para obter mais informações.