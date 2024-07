Toda linha iPhone 16 terá chip Apple A18, diz rumor

iPhone 16 Plus Pro Max Apple A18 - (crédito: Victor Carvalho/Canaltech) Victor Carvalho - Canaltech Victor Carvalho

Todos os quatro modelos da linha iPhone 16 devem ser anunciados em setembro com o chip Apple A18 de última geração, revelam códigos internos descobertos pelo desenvolvedor argentino Nicolás Álvarez em publicação pelo site MacRumors.

De acordo com o rumor, todos os cinco identificadores apontam que o iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max adotarão a mesma família de processadores.

O quinto modelo referenciado pode estar relacionado ao iPhone SE de 4ª geração, que segue previsto para estrear em 2025 com chip A16 Bionic, uma vez que não existe garantia de que a Apple vá utilizar o mesmo chip da linha iPhone 16 no seu smartphone mais acessível.

Dessa forma, sabemos que os identificadores para o chip A18 presente na linha iPhone 16 são:

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

Em comparação com o ano anterior, tivemos vazamento de quatro identificadores para os processadores da linha iPhone 15 com números diferente para o Apple A16 utilizado na dupla comum e o A17 Pro implementado apenas na dupla premium.

iPhone15,4 – A16 Bionic do iPhone 15

– A16 Bionic do iPhone 15 iPhone15,5 – A16 Bionic do iPhone 15 Plus

– A16 Bionic do iPhone 15 Plus iPhone16,1 – A17 Pro do iPhone 15 Pro

– A17 Pro do iPhone 15 Pro iPhone16,2 – A17 Pro do iPhone 15 Pro Max

Com base nos rumores, esperamos que o iPhone 16 e 16 Plus sejam lançados com chip A18 comum tendo GPU básica para dar conta de jogos e tarefas do dia a dia.

Já o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max são previstos com chip A18 Pro mais poderoso com GPU melhorada para entregar gráficos ainda mais avançados e recursos exclusivos para quem estiver disposto a pagar mais caro.

É muito provável que todos os novos processadores, incluindo o A18, A18 Pro e o chipset utilizado no futuro iPhone SE 4 (seja o A16 adaptado ou uma versão ainda mais simples do A18) apostem em otimizações para tirar proveito total dos avançados recursos de IA do Apple Intelligence.

Fonte: MacRumors