Google abandona Samsung e chips do Pixel 10 serão feitos pela TSMC, diz site

Novas informações vindas de Taiwan, berço dos semicondutores, reforçam que o Google estaria trocando a Samsung pela TSMC na produção dos chips customizados Tensor G, da linha Pixel. A informação é do CTEE, mas Documentos encontrados em maio deste ano já indicavam a mudança da responsabilidade da peça.

Fontes da cadeia de suprimentos taiwanesa revelaram que Google e TSMC já assinaram um acordo para a produção do Tensor G5, previsto para o Pixel 10. Ele seria fabricado na litografia de 3 nm da TSMC, a mesma que os iPhone 15 Pro e 15 Pro Max utilizam no A17 Pro.

O motivo é claro: aprimorar o desempenho e a duração de bateria. A linha Tensor G foi inicialmente desenvolvida pela Samsung no mesmo processo de fabricação dos chips Exynos. Ou seja, as mesmas críticas de superaquecimento, instabilidade e perda de performance foram compartilhadas.

A mudança para a TSMC também representaria uma completa exclusividade aos Google Pixel, já que os chips seriam totalmente customizados e únicos. Além disso, há grandes chances dos problemas de gerenciamento térmico e duração de bateria serem mitigados, já que testes mostram que a TSMC tem uma melhor solução que a sul-coreana.

Essa virada de chave do Google, porém, só deve acontecer em 2025, com o inédito Pixel 10. Enquanto isso, o Tensor G4, ainda produzido pela Samsung, deve usar uma tecnologia para reduzir o aquecimento do chip. Seria a mesma solução usada no processador Exynos 2400, dos modelos S24 e S24+.

Fonte: CTEE (em chinês)