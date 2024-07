5 alternativas ao Lenovo GM2 Pro por menos de R$ 50

Lenovo Thinkplus Live Pods GM2 Pro - (crédito: Ivo Meneghel Jr/Canaltech) Canaltech Ofertas - Canaltech Canaltech Ofertas

O Lenovo GM2 Pro é um fone de ouvido que surpreende pelo preço extremamente baixo, podendo ser facilmente encontrado por menos de R$ 50 no AliExpress e, ocasionalmente, chegando a custar apenas R$ 15. E se você está interessado em modelos equivalentes, o Canaltech separou 5 alternativas excelentes por menos de R$ 50!

1. Realfit F3

Surpreendendo ao oferece cancelamento ativo de ruído (ANC), o Realfit F3 é um fone de ouvido que atinge preços abaixo de R$ 15 e oferece qualidade de som HiFi Stereo Superb Bass para graves mais fortes.

Os fones de ouvido oferece baixa latência de 80 ms para jogos, Bluetooth 5.0, longa duração de bateria com até 26 horas de reprodução e pontas de silicone para garantir melhor vedação contra ruído.

Compre o Realfit F3 por R$ 14,91 no AliExpress

2. Baseus EZ10

A Baseus conquistou uma base fiel de consumidores com acessórios bons e baratos, e o EZ10 é um fone de ouvido acessível com até 25 horas debateria, Bluetooth 5.3, tamanho compacto e carregamento rápido.

Seu corpo oferece suporte para controle por toque para multimídia e, através do aplicativo Baseus, você poderá checar a bateria, realizar customizações e atualizar o software do fone de ouvido.

Compre o Baseus EZ10 por R$ 31,65 no AliExpress

3. QCY T17

A QCY tem se mostrado uma das principais marcas de fones de ouvido sem fio para quem busca preço baixo, e o QCY T17 é uma opção que traz até 26 horas de uso, cancelamento de ruído em chamadas e Bluetooth 5.1.

Apesar do seu preço muito baixo, o acessório ainda oferece suporte a toque nos fones para controle multimídia, chamadas telefônicas e ativação de assistentes virtuais como Siri e Alexa.

Compre o QCY R17 por R$ 37,47 no AliExpress

4. Baseus E16

O Baseus E16 se destaca pela grande duração de bateria, oferecendo até 30 horas de reprodução combinada com o estojo de carregamento, além de garantir proteção IPX4 para resistência contra respingos d’água.

Os fones trazem recarga rápida, com 2 horas de reprodução em apenas 10 minutos de carregamento, além de conexão Bluetooth 5.3 mais estável e eficiente.

Tudo isso em um corpo compacto com estojo de fácil transporte nas cores Preto ou Branco.

Compre o Baseus E16 por R$ 31,84 no AliExpress

5. Baseus WM02

Se você não gosta do design aberto do E16, então o Baseus WM02 pode ser a melhor opção graças às pontas de silicone que garantem melhor vedação e fixação no ouvido.

Os fones entregam até 25 horas de bateria em modo de uso combinado com o estojo de carregamento, que traz uma tampa superior transparente para visualizar com facilidade cada fone de ouvido.

Assim como o E16, o WM02 se destaca com carregamento rápido para 2 horas de uso em apenas 10 minutos e conectividade Bluetooth 5.3 para baixa latência e melhor tempo de resposta.

Compre o Baseus WM02 por R$ 44,45 no AliExpress