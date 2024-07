Galaxy A06 é homologado no Brasil e chega em breve

O Galaxy A06 da Samsung foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e já pode ser vendido oficialmente no Brasil. Identificado pelo modelo de número SM-A065M/DS, o futuro smartphone de entrada deve ser apresentado dentro das próximas semanas em solo nacional.

Documentos emitidos pela Anatel revelam que o smartphone será limitado às redes 4G de geração passada e suporte para NFC.

Embora o certificado tenha detalhado a presença de uma bateria de modelo HQ-7160SS, não há informações sobre capacidade final ou potência de carregamento por fio.

O futuro Galaxy A06 4G apareceu algumas vezes nas últimas semanas detalhando o número do modelo e parte de sua ficha técnica graças a um teste de desempenho.

De acordo com tais informações, o smartphone será apresentado com chip Helio G85 da MediaTek, mesmo processador que equipa aparelhos de entrada como Moto G31, Moto G24, Redmi 13C e Poco C65, e que foi implementado também no Galaxy A05 do ano passado.

O Galaxy A06 ainda é previsto com pelo menos 4 GB de memória RAM e Android 14 de fábrica, sem maiores detalhes sobre o restante das especificações até o momento.

Ainda assim, esperamos que o dispositivo não apresente grandes diferenças em relação ao antecessor.

O Galaxy A05 estreou no Brasil com bateria de 5.000 mAh e suporte para recarga de 25 Watts, câmera dupla traseira com sensor principal de 50 MP e lente de profundidade sem uso real, câmera frontal de 8 MP e tela LCD de 6,7 polegadas com taxa de 60 Hz.

Mais detalhes a respeito do novo baratinho da Samsung devem surgir nos próximos dias

