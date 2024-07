“Fotografia Astronômica do Ano” | Fotos impressionantes disputam prêmio

Na última terça-feira (2), o Royal Museums Greenwich anunciou a lista de finalistas do concurso Astronomy Photographer of the Year 2024, responsável por decidir a melhor foto astronômica do ano. A competição atrai milhares de inscrições anualmente dos melhores fotógrafos espaciais do mundo, e atualmente se encontra na 16ª edição.

As inscrições para a edição deste ano começaram em 4 de janeiro e encerraram em 5 de março. Fotógrafos de todos os níveis de habilidade puderam participar, enviando até 10 imagens. Os prêmios são separados para adultos, jovens fotógrafos e novatos em astrofotografia.

O vencedor geral é escolhido entre todos os vencedores da categoria de competição Adulto, e recebe 10 mil libras (R$ 71 mil) e o título de Fotógrafo de Astronomia do Ano.

Além dos prêmios em dinheiro, os vencedores também podem ter sua imagem exibida em uma exposição no National Maritime Museum, da Inglaterra. Os campeões ainda adquirem uma assinatura anual da revista BBC Sky at Night e um exemplar da publicação Astronomy Photographer of the Year.

Finalistas do Astronomy Photographer of the Year 2024

Ao todo, 19 finalistas do Astronomy Photographer of the Year 2024 foram anunciados. Mas só vamos ficar sabendo dos vencedores no dia 12 de setembro. A seguir, confira algumas das imagens selecionadas como finalistas:

Uma baleia navegando no Sol

A foto "Uma baleia navegando no Sol", de Eduardo Schaberger Poupeau, ganha destaque pelo formato que lembra uma imensa baleia de plasma atravessando a superfície solar:

"Foi realmente surpreendente testemunhar a singularidade desta figura imponente. Esta estrutura de plasma não apenas revela a dinâmica solar, mas também ressalta a fascinante capacidade de nossas mentes de perceber formas reconhecíveis em padrões abstratos", diz o fotógrafo. Ele se refere ao efeito chamado pareidolia.

Casa Abandonada

A foto de Stefan Liebermann foi tirada no meio do deserto da Namíbia, onde se pode ver uma casa abandonada e, logo acima dela, a Via Láctea.

"Coloquei algumas luzes na casa, configurei meu rastreador de estrelas e aproveitei a oportunidade. Através de um véu de nuvens, halos ao redor das estrelas criaram um efeito de sonho", diz o fotógrafo.

Observações à noite

Enquanto isso, Jakob Sahner tirou a foto do Telescópio Isaac Newton em La Palma.

"A região de Cygnus com suas regiões brilhantes e vibrantes de formação de estrelas é uma das minhas partes favoritas do céu noturno", afirma o autor da foto.

O Devorador de Galáxias

"CG4 (Cometary Globule 4) é um complexo de nebulosidade e poeira com um formato muito peculiar, localizado na constelação sul de Puppis", diz a equipe ShaRA (Shared Remote Astrophotography), sobre a fotografia intitulada "O Devorador de Galáxias".

"Esta imagem é o resultado do trabalho de uma equipe de astrofotógrafos; unimos forças para alugar o telescópio newtoniano de 500 mm do serviço Chilescope, processamos os arquivos brutos, votamos como um grupo para as melhores imagens e as fundimos no PixelMath", acrescenta a equipe.

Os Detalhes Azuis de M45: As Plêiades

"As Plêiades são muito populares entre os astrofotógrafos, mas há tantos pequenos detalhes a serem descobertos nelas que, para mim, foi uma experiência tremenda de processar", diz o fotógrafo por trás da imagem, Sándor Biliczki:

Estas são apenas algumas das fotografias selecionadas para a grande final. Você pode conferir mais algumas imagens compartilhadas em publicação pelo próprio museu:

Para ver todas as finalistas do Astronomy Photographer of the Year 2024, acesse o site oficial do concurso. Resta aguardar para ver quem vai ser o grande vitorioso!

Fonte: Royal Museums Greenwich