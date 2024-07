Proton lança rival do Google Docs com foco em privacidade

A Proton, mais conhecida pelo serviço de e-mail criptografado Proton Mail, lançou um concorrente para o Google Docs nesta quarta-feira (3). O novo serviço da companhia garante um editor de documentos na nuvem com promessa de privacidade e está disponível dentro do Proton Drive.

A solução expande o cardápio de rescursos da alternativa às suítes Google Workspace e Microsoft 365, incluindo para quem tem uma conta gratuita do Proton Drive. Por outro lado, a companhia ainda não possui aplicações para criar e editar apresentações de slides e planilhas.

“Criamos os documentos no Proton Drive como um projeto conjunto com a equipe do Standard Notes, que compartilha nossos valores fundamentais em relação à privacidade e segurança”, diz o comunicado de lançamento do Docs que menciona a companhia adquirida pela Proton em abril.

Editor da Proton foca em privacidade

O editor de textos com foco em privacidade oferece uma interface simples, sem muitas intervenções visuais que atrapalham o foco. Na porção superior, há uma barra com opções de formatação, incluindo os botões para adicionar tabelas e imagens.

No entanto, a plataforma possui algumas limitações, como a oferta de apenas oito fontes. Também não há opções avançadas para mudar o tamanho da margem e ajustes similares, tornando-o mais próximo de um app de anotações do que um editor de documentos de fato.

Assim como as ferramentas do Google e da Microsoft, a plataforma garante recursos de colaboração para que outras pessoas consigam editar o documento simultaneamente. Além disso, o Docs oferece uma ferramenta de comentários para fazer apontamentos ao longo do texto.

O serviço também segue as mesmas premissas de segurança de outros produtos da Proton. É o caso da presença da criptografia de ponta a ponta, que garante que somente você e outras pessoas com permissão para colaborar tenham acesso ao documento.

Também é possível exportar o documento para Word (DOCX) e nos formatos TXT e MD. Você ainda pode baixar o arquivo como em uma página da web (HTML).

Como usar o Proton Docs

O Proton Docs está disponível para todas as contas, incluindo quem utiliza os planos gratuitos. Veja como usá-lo:

Abra o Proton Drive (drive.proton.me) Acesse a sua conta; Clique em “Novo”; Aperte em “Novo documento”.





Assim como o Google Docs e o Word na nuvem, o Proton Docs guarda as alterações de arquivos automaticamente. Dessa forma, você não precisa apertar em “Salvar” para armazenar as informações adicionadas nos arquivos — basta permanecer conectado à internet.