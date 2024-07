Pagamento por aproximação cresce no Brasil, aponta Banco Central

O modelo de pagamento por aproximação (contactless), seja pelo celular ou por cartão físico, cresceu cerca de 10% em 2023, de acordo com o Banco Central. As informações destacam que o telefone foi usado para pagar por compras e serviços em 82% das vezes nesse método, enquanto cartões de crédito e débito ficam logo atrás.

Os dados foram coletados pelo BC e comparados entre os últimos trimestres de 2022 e 2023. Assim, o levantamento aponta que as transações por aproximação no cartão de crédito foram de 23,1% para 31,1%. Já o uso do cartão de débito no mesmo modelo subiu de 24,4% para 35,2% no período da pesquisa.

Mesmo com o aumento da popularidade do contactless, os dados do Banco Central destacam que o brasileiro ainda gosta de frequentar os chamados “canais presenciais”, como agências bancárias e caixas eletrônicos. A instituição afirma que cerca de “42% dos recursos movimentados no ano passado foram por algum desses meios”.

Cartões e Pix ainda lideram

O levantamento do BC também aponta que a preferência dos brasileiros não mudou no último ano. O cartão (débito, crédito e pré-pago) foi usado em 41% dos pagamentos, seja online ou de forma presencial e física. Já o Pix ficou em segundo lugar, utilizado em 39% das transações no país no período estipulado.

Vale ressaltar que o Banco Central já trabalha para criar o Pix por aproximação, no entanto, os detalhes de como tudo vai funcionar não foram divulgados pela entidade.

Por fim, o Canaltech separou uma lista com mitos e verdades sobre o modelo de pagamento por aproximação que valem a conferida para você não ficar com nenhuma dúvida.