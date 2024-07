Blade Runner 2099 | Série da Amazon anuncia elenco com ator de Jogos Vorazes

Blade Runner 2099 está tomando forma. A Amazon Prime Video revelou na terça-feira (2) quais atores farão parte do elenco da sua nova série de ficção científica, ambientada após os eventos de Blade Runner e Blade Runner 2049.

Após anunciar Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo) e Hunter Schafer (A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) como suas protagonistas, a Amazon agora anunciou o resto do casting do seriado, que contará com produção executiva de Ridley Scott, diretor do primeiro longa-metragem e terá Silka Luisa (Iluminadas) como showrunner.

O primeiro nome revelado foi o de Dimitri Abold, que assim como Scafer esteve no prequel de 2023 da franquia Jogos Vorazes. Ele e o ator Lewis Gribben (Somewhere Boy) terão papéis regulares no show, embora detalhes sobre suas histórias ainda não tenham sido divulgados.

Além da dupla, foram anunciados também os nomes de Katelyn Rose Downey (A Freira 2), Daniel Rigby (Flowers), Johnny Harris (Um Cavalheiro em Moscou), Amy Lennox (Pânico na Floresta 5), Sheila Atim (A Mulher-Rei) e Matthew Needham (A Casa do Dragão), que aparecerão todos como atores convidados, mas também recorrentes da produção.

Franquia Blade Runner tem mais de quarenta anos

Anunciada oficialmente pela Amazon em setembro de 2022, embora burburinhos sobre uma série live-action da franquia já ocorressem desde novembro de 2021, Blade Runner 2099 não confirmou até o momento a presença de nenhum personagem dos filmes – o que leva a crer que o show deve apresentar uma história independente da contada nos cinemas.

Lançado originalmente em 1982, Blade Runner - O Caçador de Androides é um longa-metragem cyberpunk estrelado por Harrison Ford, vagamente inspirado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? de Philip K. Dick.

Ambientado em um mundo futurista em que uma corporação desenvolve clones humanos, a história segue os passos de um ex-policial, acionado para caçar um grupo fugitivo disfarçado em Los Angeles.

A sequência Blade Runner 2049, estrelada por Ryan Gosling e lançada em 2017, se passa 30 anos após os acontecimentos do título original. Dirigido por Denis Villeneuve (Duna), o título acompanha um novo policial, que descobre segredos que ameaçam toda a sociedade e, em busca de ajuda, tenta descobrir o paradeiro do protagonista do primeiro filme.

Com gravações em andamento em Praga, na República Tcheca e planos de filmagem em Barcelona, na Espanha, Blade Runner 2049 ainda não tem data oficial para chegar ao Amazon Prime Video.