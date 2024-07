IA do Opera GX agora cria imagens e lê textos em voz alta

O navegador Opera GX adicionou uma série de novos recursos para reforçar a Aria, assistente de IA integrada ao aplicativo: agora, a ferramenta consegue gerar imagens, ler conteúdos em voz alta, resumir conversas e compreender o conteúdo de uma foto.

Criação e análise de imagens

A Aria no Opera GX usa o modelo Imagen 2, do Google, para criar imagens a partir de comandos de texto. O recurso já estava em testes na versão principal do Opera e agora chegou à versão do app voltada para o público gamer, com capacidade para criar até 30 novos arquivos por dia para cada conta de usuário.

Para usá-lo, basta abrir a janela de conversa com a Aria e informar o que deseja criar — caso você não goste do resultado, pode pedir para a ferramenta gerar outra amostra com base no mesmo prompt.

Além disso, a assistente de IA também é capaz de explicar o que há dentro de uma imagem: basta enviar algum arquivo da galeria e pedir para o chatbot trazer o contexto. A empresa informa que a Aria consegue resolver problemas matemáticos e até informar o nome do modelo de um produto com a função.

Leitura em voz alta

Outro novidade é a opção de ler as respostas do chatbot em voz alta, com a ajuda do modelo WaveNet, do Google. Após iniciar uma conversa, é possível clicar sobre o ícone de alto-falante e ouvir o conteúdo mesmo após ocultar a aba da Aria.

Resumo de conversas

O novo comando “Resumo de Chat” pode ser usado para resumir qualquer conversa ou pesquisa com a IA: a ferramenta cria uma lista de marcadores e menciona os pontos mais importantes da discussão. Além disso, o comando “Links para fontes” permite consultar fontes externas e acessar conteúdos originais sobre o tema em questão.

Novidades liberadas

As ferramentas já estão disponíveis no Opera GX para desktop, disponível em macOS e Windows. Em teste feito pelo Canaltech, as novidades foram encontradas a partir da versão LVL 5 (core: 111.0.5168.54).

A integração com assistentes de IA generativa é um dos principais destaques do mercado de navegadores neste ano: recentemente, a Apple anunciou novos recursos para resumir páginas pelo Safari no macOS, enquanto o Firefox começou a testar suporte ao Gemini e ao ChatGPT no painel lateral do app. Além disso, apps como Opera, Vivaldi, Edge e DuckDuckGo também possuem suporte a chatbots.