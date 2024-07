Threads tem 175 milhões de usuários depois de um ano no ar

Após um ano no ar, a rede social de microblog Threads atingiu a marca de 175 milhões de usuários ativos mensais, conforme anunciado pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em uma publicação na plataforma nesta quarta-feira (3).

Lançado em julho de 2023, o Threads surgiu em um momento oportuno quando muitos usuários procuravam alternativas ao X (antigo Twitter), após as mudanças drásticas implementadas por Elon Musk.

Adesão ao Threads

A plataforma de microblog da Meta foi desenvolvida a toque de caixa para atrair o público insatisfeito com o X. Por essa razão, o produto chegou ao mercado apenas com recursos básicos de publicação e interação — o que gerou críticas e reclamações por parte dos usuários.

Após o lançamento, a Meta aplicou diversas melhorias no Threads para atender as demandas dos usuários e oferecer serviços mais completos na plataforma.

Entre os recursos implementados estão: versão web da rede social, aba para mostrar publicações que você curtiu, opção de enviar posts como DM no Instagram, feed cronológico só com as contas que você segue, opção para republicar posts, função de busca por publicações e com filtro de "mais recentes".

No microblog, Zuckerberg comemorou o primeiro aniversário da plataforma: “O Threads agora tem mais de 175 milhões de usuários ativos por mês. Que ano!”.

O CEO do Instagram e do Threads, Adam Mosseri, respondeu à publicação de Zuckerberg e agradeceu à equipe pelas melhorias contínuas da plataforma e à comunidade de usuários. “Todos têm algo valioso a dizer — e nosso objetivo é construir um lugar onde qualquer pessoa possa compartilhar confortavelmente suas ideias”, escreveu Mosseri.

Veja também como criar um perfil no Threads e coisas que você precisa saber antes de usar a rede social de microblog da Meta.