Paramount assina acordo provisório de fusão com Skydance por US$ 1.75 bilhão

Desde o final de 2023, a Paramount vinha buscando um parceiro comercial para fazer uma fusão, ganhar mais robustez e conseguir disputar com outros streamings relevantes como Netflix e Disney+. Na última terça-feira (2), parece que a marca finalmente conseguiu o que queria. A National Amusements, empresa dona do conglomerado de mídia Paramount Global, e a produtora Skydance Media chegaram a um acordo provisório de fusão pelo valor de US$ 1,75 bilhão.

A informação é do The Wall Street Journal que ainda comunicou que o acordo será avaliado por um comitê especial do conselho da Paramount e contempla um período de 45 dias para que concorrentes façam ofertas mais atrativas.

Se o acordo for fechado, significará mais uma parceria entre as empresas. Ambas já trabalharam juntas em alguns projetos, como o filme Top Gun: Maverick (2022), que arrecadou quase US$ 1,5 bilhão nas bilheterias.

Vale lembrar ainda que o acordo acontece depois de meses de negociações entre a Paramount e a Skydance. Em 11 de junho, a imprensa americana divulgou que as conversas estavam encerradas e que as partes não haviam chegado a um acordo. A Paramount também estava negociando com a Max, mas nenhum contrato foi firmado.