BMW lança nova geração do X2 e inédito iX2 no Brasil

Depois de apresentar oficialmente na Europa a nova geração do X2 e o inédito iX2, a BMW lançou oficialmente os dois SUVs no mercado brasileiro nesta quarta-feira (3), em evento realizado em Campos do Jordão.

A reportagem do Canaltech foi convidada pela marca alemã para ver de perto os dois lançamentos e também ter a primeira experiência ao volante do renovado modelo a combustão e também do inédito SUV 100% elétrico.

O BMW X2 é vendido em quatro configurações diferentes na Europa, mas o que foi trazido para o Brasil é a variante mais esportiva da linha, chamada M Sport xDrive20i. O iX2, por sua vez, oferece lá fora uma versão com motor único (sDrive20) e uma com dois motores e tração integral, a xDrive30 M Sport, que veio ao Brasil.

Em termos de design, tanto o modelo a combustão quanto o elétrico são praticamente idênticos, exceção feita às rodas e à grade frontal, que é completamente fechada na BEV e tem aletas que abrem e fecham para ventilar o sistema na variante turbo. Ambos medem 4.554 mm de comprimento x 1.845 mm de largura x 1.560 mm de altura e 2.692 mm de entre-eixos. A diferença está na capacidade do porta-malas: 525 litros na versão elétrica e 560 na a combustão.

BMW X2 e BMW iX2: motorização e autonomia

O BMW X2 retorna em sua segunda geração quatro anos após sair de cena, e com muitos atributos para ganhar mercado no Brasil. O SUV coupé, também chamado de SAC (Sport Active Coupé) tem tração integral, motor 2.0 turbo de ciclo Miller, que oferece 204 cv de potência e 30,6 kgf/m de torque, além do conhecido câmbio automático de 7 marchas.

O iX2, por sua vez, tem 306 cv de potência combinada (313 quando o Boost é acionado) e 50,4 kgf/m de torque oriundos de seus dois motores elétricos, instalados um em cada eixo. As baterias oferecem 64,8 kWh de capacidade, com alcance médio de 337 km por carga, já segundo o padrão PBEV do Inmetro.

Em termos de desempenho, as versões a combustão e elétrica praticamente se equivalem. O BMW X2 tradicional faz de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos, enquanto o SUV coupé elétrico cumpre o desafio em 5,6 segundos. A diferença está na velocidade máxima, que é de 180 km/h para o elétrico, e de 231 km/h no X2 a combustão.

Por dentro, as cabines do BMW X2 e do iX2 também são idênticas. Ambas apresentam o excelente acabamento dos modelos da marca premium alemã, com pouco uso de plástico duro, preteridos por tecidos sintéticos e outros materiais recicláveis.

Tecnologia de ponta

O pacote de tecnologia também é bastante completo, independentemente do tipo de motorização que o cliente optar. Tanto o BMW X2 a combustão quanto o iX2, totalmente elétrico, estão bem servidos no que diz respeito à conectividade e recursos de auxílio à condução.

O pacote, na verdade, é praticamente o mesmo oferecido no MINI Countryman SE ALL4, e tem como principais destaques o Lane Keeping Assist, o ACC com função freio, a navegação com realidade aumentada e os já conhecidos auxílios presentes no Parking Assistant Plus. O sistema operacional é o BMW 9, que trocou a plataforma Linux pela Android para melhorar a navegabilidade e a intuitividade.

BMW X2 e iX2: versões e preços

Os novos BMW X2 e iX2, a princípio, serão vendidos em versão única no Brasil. A ideia da marca, porém, é incorporar mais uma variante a combustão no portfólio do X2, a M35i xDrive, que conta com motor 2.0 turbo de 4 cilindros sob o capô.

Segundo Maru Escobedo, presidente da montadora, a opção inicial foi trazer somente a mais esportiva por “fazer mais sentido ao mercado brasileiro”. De acordo com a executiva, a versão anterior da X2 era muito distante da X1 em posicionamento, algo que não ocorre com a oferta da M Sport xDrive20i. A M35i, porém, pode aparecer por aqui até o fim de 2024.

Confira abaixo os preços da nova geração do BMW X2 e do inédito iX2 no Brasil.