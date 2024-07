Quanto vale a pena pagar no Galaxy Z Flip 5 em 2024?

O Galaxy Z Flip 5 é considerado o celular dobrável mais barato para comprar no Brasil atualmente, e com o lançamento do novo Z Flip 6 batendo à porta, seu preço deve ficar bem mais atrativo. Mas, afinal, quanto vale a pena pagar no smartphone? Descubra nos próximos parágrafos.

Galaxy Z Flip 5 é um ótimo smartphone premium

O Galaxy Z Flip 5 chega como uma opção de smartphone top de linha no mercado, só que tem o diferencial de ter a tela dobrável. Nos nossos testes com o aparelho, tivemos uma boa impressão de ser praticamente um Galaxy S23 em ficha técnica.

Sendo assim, ele traz o processador Snapdragon 8 Gen 2 e 8 GB de memória RAM, uma boa quantidade para rodar a One UI 6.0 com fluidez. O armazenamento interno é de até 512 GB dependendo da opção, muito boa para a categoria.

Por falar na interface da Samsung, vale mencionar que ele vem com os recursos do Galaxy AI, que estrearam com o Galaxy S24. Tudo rodou muito bem nos testes.

A questão da durabilidade é outro assunto favorável para o aparelho, pois a Samsung melhorou bastante o mecanismo de dobra nessa geração. A tela interna fica com um vinco bem visível, mas nada muito grave.

O aparelho ainda tem proteção Corning Gorilla Glass Victus em todo o corpo, inclusive na tela, para proteger o aparelho contra quedas. E a certificação IPX8 garante que o celular aguente uma chuva numa boa.

Já a tela externa permite mexer em algumas áreas do aparelho sem precisar abrir o celular, como tirar fotos, configurar alarmes, ver e-mails e até jogar.

Com relação às câmeras, não temos muito destaque: a câmera principal de 50 MP é boa para os padrões da Samsung, mas não supera a linha S23. Como você pode ver nas fotos abaixo, ela apresenta ótimas cores e bom pós-processamento de imagem.

O Galaxy Z Flip 5 vale a pena por quanto?

De acordo com o histórico de preço do Z Flip 5 nos comparadores da internet, o smartphone está na faixa dos R$ 3.300. Mesmo não sendo o menor preço histórico do dispositivo, concluímos que já estamos na melhor época para comprá-lo.

Isso porque ele chega bem próximo do Galaxy S23, que custa cerca de R$ 3.000 e é praticamente seu irmão sem tela dobrável. Por aproximadamente R$ 300 a mais, você já consegue um aparelho com proposta diferente e muito bom. E, considerando que o novo Flip 6 deve chegar em breve, seu preço não deve cair mais do que isso. Portanto, vale a pena pagar R$ 3.300 no Galaxy Z Flip, ou algo próximo disso.