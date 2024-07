Deadpool & Wolverine | Aaron Stanford volta ao papel de Pyro

Uma das estreias mais aguardadas de julho é Deadpool e Wolverine, filme de ação da Marvel que chega no dia 25 e mostra a dupla se unindo para derrotar um inimigo em comum. Dirigido por Shawn Levy (Projeto Adam), o filme trará muitas participações especiais, sendo uma delas a de Aaron Stanford reprisando seu papel de Pyro, ex-membro dos X-Men e atual vilão da franquia.

Stanford, que aparece no trailer oficial do longa, comentou à imprensa dos Estados Unidos como está empolgado em reviver o personagem e também com a chance de ter um traje de super-herói.

"Fiquei muito feliz por até mesmo ter um traje. Em X2, começamos com Pyro na Escola para Jovens Superdotados do Xavier. A equipe da SWAT invade no meio da noite e temos que fugir. Então, durante metade do filme, estou de pijama. Nunca consegui o traje legal de couro tático que todos os X-Men usam."

Essa será a terceira vez que o ator interpreta Pyro. Ele estreou como o personagem em X2: X-Men United (2003), e reprisou o papel em X-Men: O Confronto Final (2006).

Além de Stanford, o filme traz no elenco Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner, Rob Delaney e Ryan Reynolds como o protagonista Deadpool.