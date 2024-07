Bridgerton | Temporada 3 entra para o top 10 de séries mais vistas da Netflix

Penelope e Colin fizeram história na Netflix. Na terça-feira (2), a plataforma de streaming anunciou que a terceira temporada de Bridgerton roubou o posto que antes era de Bebê Rena e se tornou nada menos do que a 10ª série mais vista da história da empresa.

Segundo a Netflix, a season conquistou 91,9 milhões de espectadores, o que equivale a 733,3 milhões de horas assistidas. O número foi alcançado na data de 30 de junho, 45 dias após o lançamento da produção, que estreou em 16 de maio e teve uma segunda parte liberada em 13 de junho.

Isso significa que até completar 91 dias de lançamento, período que a Netflix usa como métrica para avaliar o desempenho de cada título no streaming, a terceira temporada deve aumentar ainda mais esses números.

Se chegar a 197,3 milhões de horas assistidas, Bridgerton, inclusive, quebra o próprio recorde, já que a segunda temporada do drama de época baseado nos livros de Julia Quinn figura na nona posição do ranking e a primeira temporada da série aparece em quarto lugar.

Bebê Rena ficou na lista por menos de um mês

A terceira temporada de Bridgerton “roubou” o posto alcançado por Bebê Rena em 9 de junho, quando a minissérie criada, dirigida e estrelada por Richard Gadd alcançou 335,2 milhões de horas de exibição e tirou a vaga de The Witcher da lista.

Atualmente, o primeiro lugar no ranking de séries em inglês mais vistas da Netflix é ocupado por Wandinha, a comédia de terror baseada na personagem de mesmo nome de A Família Addams. A seleção completa, no entanto, conta também com produções de drama e ficção científica como O Gambito da Rainha e Stranger Things.

Confira abaixo o top 10 de séries mais vistas da Netflix, tomando como base a última atualização feita pelo streaming em 30 de junho: