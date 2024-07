Energisa oferece bolsa para capacitar jovens em desenvolvimento de sistemas

O Instituto Energisa abriu as inscrições da terceira edição do programa de capacitação para jovens do Rio Pomba Valley, que oferece bolsas para um curso técnico de desenvolvimento de sistemas. A iniciativa conta com 40 vagas e foca em residentes da Zona da Mata Mineira com renda familiar per capita de até três salários mínimos.

A iniciativa é voltada para pessoas com mais de 16 anos que estejam cursando o segundo ano ou são alunos egressos do Ensino Médio em escolas públicas. Bolsistas de instituições particulares também podem se inscrever e participar do curso técnico.

Segundo o Instituto Energisa em nota à imprensa, a afinidade com raciocínio lógico e áreas de tecnologia também é considerada um diferencial no processo seletivo.

Capacitação em desenvolvimento de sistemas para jovens

Com foco em auxiliar jovens no ingresso ao mercado de trabalho, a ação garante uma bolsa de estudos para um curso técnico de desenvolvimento de sistemas reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), com aulas presenciais no SENAI Cataguases, no interior de Minas Gerais.

A capacitação vai durar 18 meses e terá conteúdos sobre lógica de programação, desenvolvimento de APIs, banco de dados, metodologias ágeis, tecnologia de segurança da informação, entre outras disciplinas relacionadas. Os estudantes também vão contar com aulas sobre empreendedorismo, inglês, prototipagem de negócios inovadores e mais.

Inscrições abertas até 21 de julho

O processo seletivo é dividido em algumas etapas a partir da inscrição, que deve ser realizada no site do programa (trabalheconosco.vagas.com.br/rpv-energisa) até 21 de julho de 2024. Confira os demais passos:

Triagem de currículos: 22/07 a 23/07;

Prova de raciocínio lógico e português (online): 24/07 a 26/07;

Entrevista Coletiva: 30/07 a 02/08;

Entrevista Individual: 08/08 a 16/08:

Curso de Introdução em Programação (curso presencial noturno): 26/08 a 06/09.

Cabe ressaltar que todas as etapas, incluindo o curso de introdução em programação, são eliminatórias.

Os resultados de aprovação serão divulgados em 9 de setembro e as aulas estão previstas para começar em 16 de setembro de 2024. Ao concluir o curso, os estudantes vão receber um diploma válido em todo o território nacional.