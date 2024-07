Preço de CPUs AMD Ryzen 8000G despenca com proximidade dos Ryzen 9000

Na última terça-feira (3), o preço dos processadores Ryzen 8000G atingiu o menor patamar desde seu lançamento com a proximidade da nova geração. A AMD ainda não revelou a data exata do lançamento dos Ryzen 9000, apenas que eles chegam ao mercado até o final de julho, mas modelos como o Ryzen 5 8600G, com preço sugerido de US$ 230, já é encontrado em revendedores por até US$ 152, corte de 34%.

Os cortes de preço são comuns para queimar estoques antes da chegada dos novos CPUs. Contudo, os descontos agressivos da geração atual são justificados pela combinação de dois fatores principais: o salto de desempenho esperado e a nova faixa de preço projetada dos Ryzen 9000, bem abaixo da média.

É importante ressaltar que a linha Ryzen 8000G introduz NPUs para otimizar consumo energético e competir com os Intel Meteor Lake, sequer trazendo modelos topo de linha. Isso faz com que ela seja menos eficiente que CPUs Ryzen 7000X equivalentes em tarefas de alto desempenho, como games.

Reposicionando CPUs topo de linha no mercado

Em paralelo, diversos varejistas já estão listando os novos Ryzen 9000, estes sim com produtos topo de linha, a preços de lançamento até 22% mais baratos que os Ryzen 7000X, de 2023. Com isso, a linha Ryzen 8000G acaba ficando irrelevante, sem atender nem ao público entusiasta, nem ao consumidor de entrada.

Dessa forma, a tendência é que os primeiros CPUs AMD com soquete AM5 e suporte a DDR5 sejam reposicionados para uma faixa bem inferior de preço, após a chegada da nova geração. Sendo assim, o movimento atual dos revendedores visa, justamente, eliminar estoques, ainda com uma boa margem de lucro.