Noplace | Nova rede social mira “gen Z” e quer fugir de algoritmos

O Noplace é um novo aplicativo com a promessa de resgatar a experiência de redes sociais do passado e escapar do domínio dos algoritmos. A plataforma foca em perfis personalizáveis no estilo do MySpace, tenta conectar pessoas com base nos interesses e incentiva que as contas publiquem o que estão fazendo no momento.

O app para iOS foi oficialmente lançado ao público nesta quarta-feira (3) e já causou impacto imediato: o Noplace ocupou o primeiro lugar geral da App Store dos EUA e registrou instabilidades nas primeiras horas devido ao fluxo de novos usuários.

O que é o Noplace?

O Noplace é uma rede social baseada em textos que mescla elementos de MySpace, Facebook e X (antigo Twitter). A ideia do projeto é criar um espaço no qual as pessoas podem demonstrar seus interesses e atividades atuais, como publicar o que estão comendo, ouvindo, assistindo ou lendo.

A linguagem e a interface do app miram o público da geração Z (pessoas nascidas a partir da segunda metade da década de 1990) com gírias, abas coloridas e emojis espalhados entre as diversas telas do app. Porém, também é possível notar um toque de nostalgia: a tela de personalização do perfil lembra o antigo MySpace e o Orkut, com opções para escolher as cores e o formato dos ícones, além de botões que lembram a interface do Windows 95.

O aplicativo propõe a ideia de uma internet “sem algoritmos e anúncios” e possui dois feeds principais — um com as publicações de amigos que você segue e outro geral, exibido para todas as contas. De acordo com o site TechCrunch, a plataforma aposta em resumos feitos por IA no lugar dos feeds personalizados com base na atividade do usuário.

A melhor forma de conhecer novas pessoas é pela busca do app, que permite pesquisar por categorias e mostra quais contas na rede dividem os mesmos interesses.

Principais funções

O maior destaque do Noplace é a opção de mudar o visual do seu perfil, como se fosse um cartão de visitas virtual. A área de cada conta traz informações como idade, principais interesses, lista de amigos preferidos e um feed com as atualizações mais recentes.

O app também conta com uma progressão de níveis que pode ser atingida ao cumprir com alguns requisitos, como editar a conta e publicar a primeira atualização. Além do feed de posts, também há um espaço para trocar mensagens privadas.

Muitos elementos do app mostram a inspiração de plataformas antigas da internet: é possível abrir o perfil de uma pessoa e publicar um recado no mural dela, no estilo dos depoimentos do Orkut, e ainda publicar qual música está ouvindo no momento, algo recorrente no MSN Messenger.

O Noplace é gratuito e foi liberado somente para iOS. Para baixá-lo, acesse apps.apple.com/us/app/noplace-make-new-friends.