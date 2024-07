Nathan Fillion é flagrado como Lanterna Verde em foto do set de Superman

Os fãs dos Lanternas Verdes não veem a hora de finalmente poder ter a real presença de algum dos principais Gladiadores Esmeraldas no Universo DC das telonas. Na última ocasião, quando Zack Snyder comandava o processo, isso não aconteceu. E, agora, já é possível ter um gostinho de como será o Guy Gardner de Nathan Fillion no Superman de James Gunn.

As imagens vazaram do set de Superman e foi parar na conta My Time Shine Hello, da rede social X (antigo Twitter). Fillion aparece contracenando com Isabela Merced (Mulher-Gavião), David Corenswet (Superman) e Edi Gathegl (Senhor Incrível).

É possível ver que o uniforme está bvm fiel ao material original, apenas com um esquema de cores levemente alterado para ficar com mais partes brancas — pelo menos sem a finalização de efeitos especiais.

Veja aqui ele ao lado do Superman, com o cabelo característico de Guy Gardner.

E aqui andando de costas, com mais detalhes da lateral da jaqueta e suas botas.

Ao que parece, pele reação do público ao redor, James Gunn sabia que alguém acabaria levando essas imagens as redes sociais. Se for o caso, é como se fosse a apresentação de Guy Gardner para os fãs.

Superman, o primeiro filme do Universo Cinematográfico DC (DCU, na sigla em inglês), tem estreia marcada para o dia 11 de junho de 2025.