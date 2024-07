Starlink já tem 200 mil clientes no Brasil e domina internet via satélite

A Starlink é a maior provedora de internet via satélite no Brasil, segundo dados públicos da Anatel. Em maio de 2024, a empresa teve 42,5% de participação no mercado de banda larga fixa com origem no espaço. O percentual equivale a mais de 200 mil acessos no mês.

O ranking da Anatel conta com a Starlink em primeiro lugar, com 200.320 acessos. Em seguida, aparece a Hughes, com 179.462 acessos. As duas empresas dominam o setor no território brasileiro, já que o terceiro lugar — Viasat — conta com apenas 26.456 acessos.

Ao todo, a internet via satélite representa 0,9% de todos os acessos no país. Apesar da fatia parecer pequena, ela está em crescimento, nos últimos meses.

Em maio de 2023, por exemplo, o percentual era de 0,8%. Naquela época, a Starlink tinha presença bem menor no Brasil, com apenas 57.605 acessos. A empresa cresceu mais de três vezes em 12 meses, como visto nos gráficos abaixo:



Starlink cresceu no Brasil pelo bom custo-benefício

Disponível no Brasil desde janeiro de 2022, a rede de internet via satélite da SpaceX está cada vez mais presente no país. O serviço ganhou a atual popularidade não só devido à promessa de altas velocidades, como também pela variedade de planos e preços.

Atualmente, é possível contratar o plano mais simples para residências a partir de R$ 184 por mês. Contudo, é necessário investir no kit de antenas, que custa R$ 2 mil, mais impostos.

Vale mencionar que a Starlink utiliza as antenas mais modernas do mercado, com orientação automatizada. A empresa também conta com satélites localizados em órbita baixa, garantindo conexão estável, com alto alcance e baixa latência.

Além disso, a Starlink é a única empresa que oferece planos de internet via satélite móvel para viagem e embarcações/motorhomes.

Segundo um levantamento realizado pelo site Minha Conexão, no primeiro trimestre de 2024, a velocidade média do serviço foi de 67 Mbps.

Fonte: Anatel