Brasileiros criam GeForce RTX 4090 customizada 13% mais poderosa

Uma equipe de modders brasileiros apresentou na última terça-feira (2) um projeto homebrew da GeForce RTX 4090 SUPER, modelo que sequer existe. Para atingir o feito impressionante, o grupo liderado por Ronaldo Buassali combinou a GPU AD102 com uma PCB da GeForce RTX 3090 Ti HOF da GALAX, resultando em uma placa caseira 13% mais poderosa que modelo base.

O chip utilizado é o mesmo utilizado na GeForce RTX 4090 padrão e nas placas profissionais RTX 5000 Ada, voltadas para carga de trabalho computacional pesado. A escolha da placa foi tanto pelo projeto mais robusto da PCB quanto da disposição dos chips de VRAM com suporte a até 24 GB.

No entanto, no lugar dos módulos originais com velocidades de até 21 Gbps, a RTX 4090 SUPER brasileira utilizou 24 GB de memória GDDR6X modificadas com velocidades de 24 Gbps.

GeForce RTX 4090 brasileira complexa e poderosa

Outro ponto importante que influenciou a opção específica pela PCB da RTX 3090 Ti HOF da GALAX é o fato deste modelo específico contar com dois conectores 12VHPWR. Efetivamente, isso permitia, já na placa entusiasta da geração passada, entregar o projeto energético elevadíssimo das RTX 4090 topo de linha.

A equipe da TecLab que executou o projeto precisou realizar uma série de modificações na BIOS da GPU AD102 para garantir compatibilidade com as memórias personalizadas. Além disso, a equipe optou por uma solução de arrefecimento liquido personalizado, para garantir que tanto a GPU quando as VRAMs e controladores operem em temperaturas estáveis.

O resultado foi uma placa GeForce RTX 4090 com até 13% mais desempenho bruto, capaz de quebrar uma série de recordes mundiais de overclock, sem a necessidade de sistemas de arrefecimento com nitrogênio líquido (N2). Naturalmente, ao testar o novo kit com a solução térmica de N2, o ganho de desempenho foi de até 40% em relação a RTX 4090 base, feito digno de respeito.