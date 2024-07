SpaceX se prepara para 1ª caminhada espacial comercial

A Space X planeja, em breve, realizar a primeira caminhada espacial comercial. O spacewalk deve ser feito pela tripulação, composta por civis (ou “turistas espaciais”), da missão Polaris Dawn. O embarque não vai acontecer antes de 31 de julho, segundo anúncio no X (antigo Twitter).

O voo da missão Polaris Dawn partirá do Kennedy Space Center, na Flórida (EUA), com o foguete Falcon 9. No total, a tripulação deve passar cinco dias em órbita ao redor da Terra — tempo para incluir a caminhada espacial e outras pesquisas promissoras na área da saúde.

Originalmente, a missão estava prevista para ocorrer em 2022, mas inúmeros ajustes foram necessários para que esses planos se concretizassem. Esta é a primeira de três missões do programa Polaris financiadas pelo bilionário e fundador da Shift4 Payments, Jared Isaacman.

Isaacman já tinha patrocinado o voo orbital de três dias Inspiration4, operado pela SpaceX, e será um dos membros da tripulação da Polaris Dawn, ao lado de Scott Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon.

We are targeting no earlier than July 31 for the launch of Polaris Dawn pic.twitter.com/gVicWmMNE5 July 3, 2024

1ª caminhada espacial privada da SpaceX

Em entrevista para o canal de Youtube Ellie in Space, Isaacman comentou alguns objetivos da nova missão. Diferente das outras missões, a tripulação se distanciará mais do que o "normal" do planeta Terra e passará pelos cinturões de Van Allen, do campo magnético terrestre — a última vez que os humanos ultrapassaram este limite foi com o programa Apollo, nos anos 1970.

Além disso, um dos grandes momentos do novo voo espacial comercial será o spacewalk. Se tudo ocorrer conforme o planejado, a tripulação da Polaris Dawn será a primeira a vivenciar essa experiência fora do domínio da NASA ou de outra agência espacial governamental de outro país.

Durante a caminhada espacial privada de duas horas, os quatro tripulantes irão usar uma nova linha de trajes espaciais para atividades extraveiculares (EVAs, na sigla em inglês). Os modelos recém-apresentados prometem maior mobilidade aos turistas espaciais.

Saúde dos "turistas espaciais"

A missão da SpaceX também terá fins científicos, já que dados médicos serão coletados da tripulação para entender como a radiação e a microgravidade podem afetar esses indivíduos.

Entre as pesquisas já previstas, a ideia é compreender melhor como a "doença de descompressão", relacionada com a formação de bolhas no sangue, ocorre. A missão também deve coletar dados sobre a "síndrome neuro-ocular associada à viagem espacial" (SANS, em inglês). Isso é importante para garantir a segurança de missões futuras.

Por fim, a missão ainda deve testar a Starlink, que é a internet via satélite da SpaceX, dentro de uma nave espacial. A tripulação continuará conectada, mesmo tão longe da Terra. Com isso, a tripulante Mennon fará streaming da leitura de um livro infantil, durante a viagem, para estimular o interesse das crianças pelas ciências.

Toda a renda obtida com a missão deve ser destinada para a manutenção do hospital Sr. Jude’s, instituição especializada em pesquisas em câncer pediátrico nos EUA.

Fonte: SpaceX e Ellie in Space (Youtube)